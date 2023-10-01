В рф хотят заменить Бузову "героями СВО"

В рф считают, что певица разлагает российское общество

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников выступил против участия певицы Ольги Бузовой в хоккейных матчах. Накануне Кожевников порассуждал на тему рептилоидов в Сенате США.

По мнению советского хоккеиста, Бузова разлагает российское общество, а потому ее участие в хоккейных матчах неуместно, передает russia-hockey.ru. Он хочет, чтобы вместо нее символические вбрасывания (первый бросок в игре) делали так называемые "герои СВО" (российские оккупанты), либо прокремлевские певцы: Чичерина, "Кипелов" и другие…

"У нас тут в КХЛ признаки идейной деградации. На открытии матча – женский персонаж с полутора извилинами [Бузова], продюсер [Иосиф Пригожин], главное достоинство которого – фамилия, мутный рэпер [Серега].

Ребята, ничего не нужно придумывать, идея – на поверхности! В каждом городе КХЛ торжественное вбрасывание должны производить реальные герои нашего времени – герои спецоперации. Это же очевидно!" — заявил Кожевников.

Добавим, Бузова посетила хоккейный матч КХЛ в Минске и упала на лед.

Ранее известный российский хоккеист дал интервью Юрию Дудю. После этого его заклеймили предателем.