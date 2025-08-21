Предательница недавно родила от бывшего путинистки Бузовой

Немало артистов, родом из украинских городов и сел, перешли на сторону врага-оккупанта. В этот "черный список" можно причислить многих, к примеру, уроженку Керчи Алену Свиридову, а также Марину Жадан, она же певица Мари Краймбрери.

Уроженка Кривого Рога, который находится под постоянной атакой российских "шахедов" и ракет, выходит на одну сцену с ярыми путинистами в стране-агрессоре. "Телеграф" рассказывает, что говорит о войне запроданка.

Родители живут под обстрелами

Родилась Марина Жадан 21 августа 1992 года в семье криворожцев Вадима и Людмилы Жадан, также у певицы есть брат Олег. В детстве увлекалась танцами и выступала в качестве солистки детского коллектива, но в 15 лет серьезная травма колена поставила крест на ее профессиональной карьере танцовщицы.

Мари Краймбрери в начале карьеры

В 2011 году украинка переехала в Москву к своему тогдашнему парню, где сначала преподавала танцы, а позже под псевдонимом Мари Краймбрери сосредоточилась на музыкальной карьере, при этом запроданка не имеет музыкального образования и не играет ни на одном инструменте. Сегодня артистка известна российской публике благодаря хитам "Давай навсегда", "Она тебе не подходит" и другим.

Родила от пропагандиста и "экса" Бузовой

В марте 2025 года стало известно о свадьбе Краймбрери с российским шоуменом Давой Манукяном. Спустя два дня предательница объявила о беременности. В мае певица родила от Манукяна первенца, у них родилась дочь. К слову, россиянин активно принимает участие в пропагандистских мероприятиях и незаконно посещал оккупированный Крым. А еще он бывший парень путинистки Ольги Бузовой.

Мари Краймбрери и Дава Манукян

Что говорит о войне Мари Краймбрери

Если коротко, то ничего. Уроженка Кривого Рога не заикнулась о полномасштабном вторжении России в страну, откуда она родом. Артистка продолжает спокойно записывать песни с путинистами, получать российские премии, гастролировать по стране-терорристу, развлекая россиян за кровавые рубли, которые потом идут на финансирование оккупационной армии.

Певица с путинистом Димой Биланом

