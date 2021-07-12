"Это не нормально": Дава намекнул, что во время их отношений Ольга Бузова увлекалась алкоголем

Прошло уже более полугода, как российский рэпер Дава, настоящее имя которого Давид Манукян, и певица и телеведущая Ольга Бузова расстались, но отголоски из разрыва до сих пор периодически всплывают в сети.

Давид стал новым ведущим реалити-шоу "Дом-2" от телеканала "Ю", и в одном из эфиров артист проговорился про алкоголизм Бузовой, о котором время от времени появляются различные слухи.

В одном из выпусков Дава обсуждал пристрастие участников проекта к алкоголю. Музыкант раскритиковал тех, кто часто "заглядывает в бутылку" и пожаловался, что у него как-то была девушка, которая часто "бухала".

"Это не нормально. У меня были точно такие же отношения, в которых моя девушка бухала..." - сказал он.

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В сети сразу же решили, что эти слова были сказаны именно про Ольгу Бузову.

Ранее, "Телеграф" писал, что выступление Ольги Бузовой на сцене МХАТа вызвало бурное обсуждение в сети.