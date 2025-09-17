Впервые за долгое время показался с фронта: как сейчас выглядит военнослужащий Ласточкин из "Лиги смеха"

38-летний комик сделал исключение для украинских поклонников

Известный украинский юморист, актер и ведущий Игорь Ласточкин, который сейчас находится в Вооруженных силах Украины, впервые за долгое время показался своим фанатам. Шоумен появился в одном из номеров развлекательной программы "Лига смеха", где он раньше был участником и тренером.

В новом выпуске юмористического телепроекта команда "Волонтеры" показала видеообращение юмориста. В шутливой форме Ласточкин объяснил, почему не выступает сейчас прямо на сцене.

Как сейчас выглядит Игорь Ласточкин

Был в "Лиге смеха" — спрашивали, почему не на фронте. Теперь на фронте и спрашиваете, почему не в "Лиге Смеха"? Вы нормальные? пошутил Игорь Ласточкин

У юмориста появилась борода и седина

Также артист отметил, что сейчас занят более важными делами — воюет. На кадрах он продемонстрировал, как его бригада прицельно уничтожает противников, и пожелал коллегам успешного выступления.

Игорь Ласточкин не один месяц носит военную форму Комик защищает Украину от российских оккупантов

Напомним, что 38-летний шоумен служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Долгое время до полномасштабного вторжения Ласточкин строил карьеру в России, но вернулся в Киев, где стал работать на украинском телевидении, а позже — помогать с волонтерством.

В феврале 2025 года Ласточкин показал свой военный билет. Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Напомним, что Игорь Ласточкин работал с россиянами в шоу "Однажды в России" на пропагандистском канале ТНТ. Его тогдашний коллега, родом из Николаевской области, Александр Пташенчук до сих пор финансирует путинскую армию.