Старіє красиво: як у 91 рік виглядає Софі Лорен і де зараз легенда Голівуду (фото)

Знаменита італійка нерідко радує шанувальників, виходячи у світ

Одна з найяскравіших і найулюбленіших актрис XX століття Софія Лорен, якій 20 вересня виповнився 91 рік, залишається символом італійського кіно та жіночності. Попри вік, вона продовжує дивувати шанувальників своєю елегантністю та чарівністю, продовжуючи зрідка радувати шанувальників виходами у світ.

За своє довге життя зірка пройшла дивовижну трансформацію. У молодості Софія підкорила публіку своїми яскравими рисами обличчя, виразним поглядом та розкішною фігурою.

З роками її стиль ставав дедалі стриманішим і класичнішим, але шарм і впевненість лише посилювалися. Лорен завжди наголошувала, що головна її зброя — це не зовнішність, а харизма та життєва енергія.

Софі Лорен у 1954 році. Фото: Getty Images

У цей період вона знялася у фільмах, які зробили її всесвітньо відомою: "Шлюб по-італійськи", "Чочара", "Вчора, сьогодні, завтра".

Тут акторці 20 років. Фото: Getty Images

До середини 1980-х Софії Лорен виповнилося 50. Тоді її краса набула зріліших, благородніших рис. Акторка відмовилася від надто сміливих образів і зробила ставку на класику: витончені костюми, м’які лінії у макіяжі, спокійну елегантність. У цей час Лорен стала прикладом того, що вік не заважає залишатися іконою стилю.

46-річна знаменитість. Фото: Getty Images

2010 року Софі Лорен виповнилося 76. Фото: Getty Images

На останніх знімках зірка виглядає доглянуто та стильно. Сьогодні вона віддає перевагу класичним вбранням, спокійним тонам в одязі та стриманому макіяжу.

Актриса у 2024 році в Каліфорнії. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Де зараз Софі Лорен

Нині Софії Лорен 91 рік. Вона мешкає у Швейцарії, на березі Женевського озера. Навіть у такому віці вона зберігає фірмову витонченість і ту саму усмішку, в яку колись закохалися мільйони глядачів.

Актриса з Джесікою Честейн у Мілані. Фото: Getty Images

Італійка має двох синів, а колись її рідна сестра стала дружиною Романо Муссоліні — сина італійського диктатора, і народила від нього доньку. "Телеграф" писав, як зараз виглядає племінниця Софі Лорен.