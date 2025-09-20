Старіє красиво: як у 91 рік виглядає Софі Лорен і де зараз легенда Голівуду (фото)
Знаменита італійка нерідко радує шанувальників, виходячи у світ
Одна з найяскравіших і найулюбленіших актрис XX століття Софія Лорен, якій 20 вересня виповнився 91 рік, залишається символом італійського кіно та жіночності. Попри вік, вона продовжує дивувати шанувальників своєю елегантністю та чарівністю, продовжуючи зрідка радувати шанувальників виходами у світ.
За своє довге життя зірка пройшла дивовижну трансформацію. У молодості Софія підкорила публіку своїми яскравими рисами обличчя, виразним поглядом та розкішною фігурою.
З роками її стиль ставав дедалі стриманішим і класичнішим, але шарм і впевненість лише посилювалися. Лорен завжди наголошувала, що головна її зброя — це не зовнішність, а харизма та життєва енергія.
У цей період вона знялася у фільмах, які зробили її всесвітньо відомою: "Шлюб по-італійськи", "Чочара", "Вчора, сьогодні, завтра".
До середини 1980-х Софії Лорен виповнилося 50. Тоді її краса набула зріліших, благородніших рис. Акторка відмовилася від надто сміливих образів і зробила ставку на класику: витончені костюми, м’які лінії у макіяжі, спокійну елегантність. У цей час Лорен стала прикладом того, що вік не заважає залишатися іконою стилю.
На останніх знімках зірка виглядає доглянуто та стильно. Сьогодні вона віддає перевагу класичним вбранням, спокійним тонам в одязі та стриманому макіяжу.
Де зараз Софі Лорен
Нині Софії Лорен 91 рік. Вона мешкає у Швейцарії, на березі Женевського озера. Навіть у такому віці вона зберігає фірмову витонченість і ту саму усмішку, в яку колись закохалися мільйони глядачів.
Італійка має двох синів, а колись її рідна сестра стала дружиною Романо Муссоліні — сина італійського диктатора, і народила від нього доньку. "Телеграф" писав, як зараз виглядає племінниця Софі Лорен.