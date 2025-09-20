Стареет красиво: как в 91 год выглядит Софи Лорен и где сейчас легенда Голливуда (фото)

Знаменитая итальянка нередко радует поклонников, выходя в свет

Одна из самых ярких и любимых актрис XX века София Лорен, которой 20 сентября исполнился 91 год, остается символом итальянского кино и женственности. Несмотря на возраст, она продолжает удивлять поклонников своей элегантностью и обаянием, продолжая изредка радовать поклонников выходами в свет.

За свою долгую жизнь звезда прошла удивительную трансформацию. В молодости София покорила публику своими яркими чертами лица, выразительным взглядом и роскошной фигурой.

С годами ее стиль становился все более сдержанным и классическим, но шарм и уверенность только усиливались. Лорен всегда подчеркивала, что главное ее оружие — это не внешность, а харизма и жизненная энергия.

Софи Лорен в 1954 году. Фото: Getty Images

В этот период она снялась в фильмах, которые сделали ее всемирно известной: "Брак по-итальянски", "Чочара", "Вчера, сегодня, завтра".

Здесь актрисе 20 лет. Фото: Getty Images

К середине 1980-х Софии Лорен исполнилось 50. Тогда ее красота приобрела более зрелые, благородные черты. Актриса отказалась от слишком смелых образов и сделала ставку на классику: утонченные костюмы, мягкие линии в макияже, спокойную элегантность. В этот период Лорен стала примером того, что возраст не мешает оставаться иконой стиля.

46-летняя знаменитость. Фото: Getty Images

В 2010 году Софи Лорен исполнилось 76 лет. Фото: Getty Images

На последних снимках звезда выглядит ухоженно и стильно. Сегодня она предпочитает классические наряды, спокойные тона в одежде и сдержанный макияж.

Актриса в 2024 году в Калифорнии. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Где сейчас Софи Лорен

Сейчас Софии Лорен 91 год. Она живет в Швейцарии, на берегу Женевского озера. Даже в таком возрасте она сохраняет фирменную утонченность и ту самую улыбку, в которую когда-то влюбились миллионы зрителей.

Актриса с Джессикой Честейн в Милане. Фото: Getty Images

Итальянка имеет двоих сыновей, а когда-то ее родная сестра стала женой Романо Муссолини — сына итальянского диктатора, и родила от него дочку. "Телеграф" писал, как сейчас выглядит племянница Софи Лорен.