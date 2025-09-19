Выходит замуж и прячет жениха: где сейчас нашумевшая экс-пограничница Плантовская и как выглядит (фото)

Летом девушка похвасталась обручальным кольцом

Бывшая сотрудница Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская из Одессы, которая в 2023 году оскандалилась лакшери-отдыхом во время войны в родной стране, сейчас живет за границей и недавно обручилась.

27-летняя девушка находится в Варшаве и переквалифицировалась на профессию блогера. На своей странице в Инстаграм Иванна публикует посты о фитнесе и самосовершенствовании, а также проводит марафоны "трансформации тела и души".

Весь блог Плантовской в соцсети складывается с фото и видео, на которых она демонстрирует подтянутую фигуру в довольно откровенной одежде. Судя по аккаунту экс-пограничницы, она нередко путешествует и бывает в Украине, ведь здесь живут ее родные.

Что известно о женихе Иванны Плантовской: фото

В июле 2025 года Иванна выложила в Инстаграме фото с обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки. "Миллион раз "ДА", — подписала кадры украинка в сети.

Своего избранника Плантовская до сих пор скрывает, хотя о ее романе стало известно еще год назад. Девушка выкладывает кадры с мужчиной, но прячет его лицо.

Известно, что свою внешность экс-пограничница преобразовала благодаря хирургическим вмешательствам, пластике. Однако, по ее словам, все, что она сделала — это грудь, сбросила вес, но к лицу не прикасалась.

Иванна Плантовская до пластики

Скандал с Иванной Плантовской в ГПСУ

Плантовскую лишили должности пресс-офицера Госпогранслужбы Украины после скандала в сети. На Новый год она выложила фото роскошного отдыха в Париже во время войны, что вызвало бурный общественный резонанс. Вскоре ее отстранили от службы, а затем она и вовсе уехала из страны. После увольнения Плантовская продолжила делиться в соцсетях откровенными снимками и кадрами дорогих путешествий.