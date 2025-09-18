Развод после 17 лет брака и новая молодая любовь: как выглядят женщины актера-серцееда Вячеслава Довженко

"Участковый из ДВРЗ" строил семью с известной актрисой

Актер театра и кино Вячеслав Довженко, известный по ролям в сериале "Участковый из ДВРЗ", фильмах "Буча" и "Киборги", считается секс-символом украинского шоу-бизнеса. При этом мужчина предпочитает семейную жизнь.

Много лет Довженко находился в браке с известной актрисой и даже стал отцом, а сейчас артист встречается с женщиной, которая моложе него самого. "Телеграф" рассказывает, что известно о личной жизни актера, который 18 сентября отмечает свое 49-летие.

Брак, двое сыновей и развод

Вячеслав родом из Днепра. В браке с украинской актрисой Ксенией Баша звезда прожил 17 лет, на протяжении которых у пары появились двое детей — сыновья Иван и Василий. Супруги развелись в 2018 году, но с тех пор поддерживают дружеские отношения.

Довженко с Ксенией Баша и сыновьями

Старший сын Иван пошел по стопам отца и сейчас учится на актерском факультете в университете им. Карпенко-Карого. Он играет в театре и успел сняться в сериале "Кофе с кардамоном".

Иван Довженко, как и отец, стал актером. Фото: instagram.com/_ivanko.dovzhenko_

Старший учится в театральном университете им. Карпенко-Карого и живет в общежитии, а младший живет неделю у меня, неделю – у мамы. У него большая нагрузка: он учится в школе, ходит в театральную студию Вячеслав Довженко в интервью OBOZ.UA

Младший сын Вячеслава и Ксении - Василий. Фото: facebook.com/velukabasha

После развода Ксения снова вышла замуж — за актера Театра Франко Александра Форманчука. В декабре 2023 года супруги стали родителями, у пары родилась дочь Леля.

Баша с мужем Александром и дочерью. Фото: facebook.com/velukabasha

Добавим, что актриса является дочерью популярного украинского артиста Василия Баши.

Василий Баша с дочерью Ксенией. Фото: instagram.com/basha_kseniia_ya

С кем сейчас встречается Вячеслав Довженко

О новом романе актера заговорили еще в мае 2024 года, когда Довженко пришел на премьеру фильма "Будинок "Слово". Нескінчений роман" в сопровождении молодой блондинки. Позже в соцсетях он поделился фото, где нежно обнимает девушку. Известно лишь, что она работает дизайнером костюмов и познакомилась со звездой на работе.

Вячеслав Довженко в отношениях с молодой девушкой. Фото: instagram.com/sldovgenko

У меня сейчас есть отношения, но женитьба не является целью. Женюсь я и что? Отношения все равно нужно строить. Я готов это делать. Я люблю готовить и для моей любимой то, что я умею готовить завтраки, было огромным открытием. Я люблю доставлять какие-то удовольствия Вячеслав Довженко в проекте "Наедине"

В сентябре 2025 года актер в эфире программы "Утро в большом городе" признался, что собирается сделать предложение своей возлюбленной. Подробности он оставил в тайне, чтобы не нарушить элемент неожиданности.

