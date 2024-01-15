Покажут на Берлинском фестивале: Вячеслав Довженко раскрыл, как вживался в роль ФСБешника в фильме "Буча"

Довженко надеется, что своей работой сможет убедить европейцев, как нужно относиться к восточному соседу

Украинский художественный фильм "Буча" продюсеры сейчас готовят к показу на Берлинском кинофестивале, который в этом году пройдет с 15 по 25 февраля. Исполнитель главной негативной роли Вячеслав Довженко эксклюзивно рассказал "Телеграфу" о том, как готовился к этой роли и чем этот персонаж похож на Гиркина.

"Если брать стереотип, то это, в определенной степени, Гиркин. Сейчас он сидит в москальской тюрьме и там ему и место. Если вы вспомните 2014 год, когда они только зашли на территорию Украины, то он позиционировал себя таким белогвардейским поручиком. А потом 2022 год, когда он сидел и критиковал свою власть. Он уже не был таким. Его идеология, определенным образом, подвела его. Но если брать в общем, то мой персонаж скорее сборный. В нем также есть прообразы белых офицеров из советских фильмов", — говорит Вячеслав Довженко.

По словам актера, европейский зритель до сих пор живет в иллюзиях по поводу нашего восточного соседа. Поэтому главная сверхзадача артиста в этом случае была показать, что такая идея как фашизм или рашизм является нонсенсом в обществе и как эта идеология уничтожает изнутри существо, которое может называться человеком. Насколько это превращает человека в животное и что он затем представляет угрозу для людей.