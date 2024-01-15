Покажуть на Берлінському фестивалі: В’ячеслав Довженко розкрив, як втілювався у роль ФСБешника у фільмі "Буча"
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Довженко сподівається, що своєю роботою зможе переконати європейців, як потрібно ставитися до східного сусіда
Український художній фільм "Буча" продюсери зараз готують до показу на Берлінському кінофестивалі, котрий цього року пройде з 15 по 25 лютого. Виконавець головної негативної ролі В’ячеслав Довженко ексклюзивно розповів "Телеграфу" про те як готувався до цієї ролі і чим цей персонаж схожий на Гіркіна.
"Якщо брати стереотип, то це, певною мірою, Гіркін. Зараз він сидить у москальській буцегарні й там йому і місце. Якщо ви згадаєте 2014 рік, коли вони тільки зайшли на територію України, то він позиціював себе таким білогвардійським поручиком. А потім 2022 рік, коли він сидів і критикував свою владу. Він вже не був таким. Його ідеологія, певним чином, підвела його. Але якщо брати загалом, то мій персонаж скоріш збірний. У ньому також є прообрази білих офіцерів з радянських фільмів", — говорить В’ячеслав Довженко.
За словами актора європейський глядач досі живе в ілюзіях з приводу нашого східного сусіда. Тому головне надзавдання артиста в цьому випадку було показати, що така ідея як фашизм або рашизм є нонсенсом у суспільстві і як ця ідеологія знищує зсередини істоту яка може називатися людиною. Наскільки це перетворює людину на тварину і що вона потім є загрозою для людей.