Покажуть на Берлінському фестивалі: В’ячеслав Довженко розкрив, як втілювався у роль ФСБешника у фільмі "Буча"

Довженко сподівається, що своєю роботою зможе переконати європейців, як потрібно ставитися до східного сусіда

Український художній фільм "Буча" продюсери зараз готують до показу на Берлінському кінофестивалі, котрий цього року пройде з 15 по 25 лютого. Виконавець головної негативної ролі В’ячеслав Довженко ексклюзивно розповів "Телеграфу" про те як готувався до цієї ролі і чим цей персонаж схожий на Гіркіна.

"Якщо брати стереотип, то це, певною мірою, Гіркін. Зараз він сидить у москальській буцегарні й там йому і місце. Якщо ви згадаєте 2014 рік, коли вони тільки зайшли на територію України, то він позиціював себе таким білогвардійським поручиком. А потім 2022 рік, коли він сидів і критикував свою владу. Він вже не був таким. Його ідеологія, певним чином, підвела його. Але якщо брати загалом, то мій персонаж скоріш збірний. У ньому також є прообрази білих офіцерів з радянських фільмів", — говорить В’ячеслав Довженко.

За словами актора європейський глядач досі живе в ілюзіях з приводу нашого східного сусіда. Тому головне надзавдання артиста в цьому випадку було показати, що така ідея як фашизм або рашизм є нонсенсом у суспільстві і як ця ідеологія знищує зсередини істоту яка може називатися людиною. Наскільки це перетворює людину на тварину і що вона потім є загрозою для людей.