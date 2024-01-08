Найкращі серіали зими: на екрани повертаються "Справжній детектив", "Ходячі мерці", "Halo" та "Ворожнеча"

Marvel намагається вийти з кризи і випускає найжорстокіший серіал про супергероїв

Цієї зими стрімінгові платформи підготували багато цікавих прем’єр та продовжень успішних серіалів. Мабуть така добірка новинок зможе переключити кіноманів із гучного "Слова пацана" на якісніші проекти. Деякі з них шанувальникам довелося чекати близько десяти років. "Телеграф" підібрав для вас найкращі з тих, які вийдуть у січні та лютому.

"Луна"

Новий серіал від Marvel, який є спинофом "Соколиного Ока". Після цілого року невдач компанія вирішила зробити ставку на героя з обмеженими можливостями. Відлуння – глуха індіанська супергероїня, чия надздібність полягає в тому, що вона може ідеально копіювати іншу людину. Її справжнє ім’я Майя Лопес, яка у Нью-Йорку була головою банди "Мафія у треніках". Тепер вона вирішує повернутися до свого рідного міста Оклахома, щоб більше не вчиняти злочинів. Але змінити місце проживання не означає позбавитися проблем минулого. Продюсери серіалу називають "Эхо" найбільш кровожерливим фільмом з усього, що випускав Marvel. За словами виконавчого продюсера Сідні Фрімена, герої тут "витікають кров’ю, вони вмирають, їх вбивають".

Прем’єра на Disney+ та Hulu 10 січня (усі серії вийдуть одразу)

"Кримінальне минуле"

Після анонімного дзвінка пара детективів розпочинає розслідування та повертається до однієї старої не розкритої справи. Серіал цікавий не лише детективною лінією, а й історією взаємин двох головних героїв. Це не просто протистояння двох людей, це боротьба поглядів на життя двох різних поколінь та загалом протилежностей. Пітер Капальді грає лондонського детектива Деніела Гегарті, а Куш Джамбо – його ідеалістичну колегу Джун Ленкер. Вона завзято береться за справу в той час, як Пітер зовсім цього не хоче, оскільки саме з цим злочином пов’язаний його скелет у шафі.

Прем’єра на AppleTV+ 10 січня

"Справжній детектив: Нічна країна"

П’ять років довелося чекати на шанувальників цього серіалу вихід нового сезону. Цього разу дія відбуватиметься на Алясці. Детективи Ліз Денверс у виконанні Джоді Фостер та Еванджелін Наварро, яку зіграла Калі Рейс розслідуватимуть справу про зникнення восьми вчених із науково-дослідної станції. Але проблема в тому, що жінки колись сильно посварилися, і тепер їм важко взаємодіяти. Адже кожна залишилася на своїй думці. Окремо моторошності цьому трилеру надає той факт, що розслідуванням їм доводиться займатися у місці, де ніколи не сходить Сонце. Тому більша частина дії серіалу відбуватиметься в темряві.

Прем’єра на HBO 14 січня

"Месьє Спейд"

На екрани повертається популярний персонаж середини минулого століття — приватний детектив Сем Спейд, якого вигадав журналіст і письменник Дешіл Хеммет. Автор так званих "крутих детективів". Найвідоміший фільм про Спейда, це "Мальтійський сокіл" (1941). Тоді його грав один із найпопулярніших акторів Голлівуду Хамфрі Богарт. Цього разу детектива зіграє Клайв Оуен. Його герой вирушає на пенсію і оселяється у французькому селі. Однак спокою йому не бачити. У місті жорстоко вбивають шістьох черниць і старий детектив знову береться до справи.

Шестисерійний телефільм створений володарем премії "Еммі" – режисером та продюсером Скоттом Френком ("Хід королеви").

Прем’єра на AMC та AMC+ 14 січня

"Експати"

У цьому серіалі Ніколь Кідман не лише зіграла одну з головних ролей, але й виступила як продюсер. Для екранізації вона обрала однойменний бестселер письменниці Дженіс Лі.

Дія відбувається в Гонг-Конзі, куди з’їхалися головні героїні, сподіваючись вирішити різні свої проблеми. Однак і тут їх просто так не позбутися. Що ж до героїні Кідман, Маргарет, то вона здається цілком забезпеченою, а життя безхмарним. Але й у неї все перевертається після того, як у торговому центрі крадуть її дитину.

Прем’єра на Amazon Prime Video 26 січня

"Гризельда"

Новий серіал від творців "Нарко" — продюсера Еріка Ньюмана та режисера Андреса Баїза. Цього разу вони взяли реальну історію відомої торговки кокаїном Грізельди Бланко, яка очолювала наркокортель у Майамі. Її зіграла популярна колумбійська актриса Софія Вергара. У кримінальній драмі розкажуть про те, як створювалася та руйнувалася її імперія.

Прем’єра на Netflix 25 січня.

"Володарі повітря"

Військова драма спролдюсована Стівеном Спілбергом та Томом Хенксом. Серіал заснований на реальних подіях і розповідає про американських льотчиків, які воювали на території Європи за часів Другої Світової війни. А точніше про той період, коли сота бригада американських льотчиків бомбила Німеччину. Крім яскравих боїв ми побачимо жорстку драму, оскільки тут йтиметься про так звану "Криваву сотню". Свою назву ця група отримала через те, що саме в ній частіше, ніж в інших, гинули пілоти. Головну роль тут зіграв Остін Батлер — актор, який отримав "Золотий глобус" за роль Елвіса Преслі.

Прем’єра на Apple TV+ 26 січня

"Ворожнеча: Капоте проти Лебедів"

Через сім років виходить новий сезон Ворожнечі. Цього разу фільм присвячений протистоянню популярного письменника Трумена Капоте ("Сніданок у Тіффані") та світських левиць, яких він називав своїми лебедями. Однак після того, як ці жінки стали героїнями його чергового роману, між ними почалася шалена війна. Його грає Том Голландер, а світських левиць справжнє сузір’я: Наомі Воттс, Даян Лейн та Хлоя Севін’ї.

Прем’єра – 31 січня

"Містер і місіс Сміт"

Рімейк популярного фільму 2005 року з Анджеліною Джолі та Бредом Піттом у головних ролях. Нагадаємо, що сімейна пара зіграла тут двох кілерів, які є чоловіком та дружиною, але при цьому ретельно приховують одна від одної свою діяльність. Одного разу їм надходять завдання ліквідувати один одного, і тоді вони об’єднуються, щоб прибрати своїх замовників.

Автори серіалу взяли за основу цю інтригу зробили щось своє. Почнемо з того, що головні ролі тут виконують актриса корейського походження Майя Ерскін ("Блакитноокий самурай") та афроамериканець Дональд Гловер ("Хан Соло. Зіркові війни: Історії"). Ну, а кожна серія це буде окреме завдання.

Прем’єра на Amazon Prime Video 2 лютого

"Halo"

Другий сезон фантастичного бойовика про суперсолдата — людину, якою керує штучний інтелект. Перший сезон виявився популярнішим, ніж очікували творці. Серіал виявився не односкладовим бойовиком, де людина в залізних обладунках кришить усе на своєму шляху. Головний герой, Джон-117 виявився набагато глибшим. На початку він був командиром елітного підрозділу "спартанців" у яких атрофовані почуття. Але якось він зміг подолати цей бал’єр і світ виявився не таким однозначним, як йому здавалося. Тому він перестав підкорятися командуванню. Виявилося, що і в уряді країни він має прихильників, які вважають, що штучний інтелект не повинен керувати людьми.

Прем’єра на Paramount+ 8 лютого

"Аватар: Останній маг повітря"

Фантастичний бойовик, заснований на популярному мультсеріалі Nickelodeon. Відразу слід зазначити, що він ніяк не пов’язаний із проектом "Аватар" Джеймса Камерона. Головний герой серіалу – повітряний кочівник Аанг, який прокидається у виснаженому війною світі. Разом із новими друзями Соккою та Катарою він вирушить у небезпечну подорож, щоб стати наступним Аватаром.

Виявляється, що його нація була знищена інший і юний маг останній. Але згодом у ньому починають прокидатися надсили.

У першому сезоні буде 8 серій. Шоуранером проєкту є Альберт Кім, а режисерами першого сезону стали Майкл Гой (Рівердейл), Джаббар Райсані (Загублені у космосі) та Розанна Лян (Тінь у хмарах).

Прем’єра на Netflix 23 лютого

"Ходячі мерці: ті, що вижили"

Після того, як серіал "Ходячі мерці" закрили, продюсери вирішили в цей проєкт вдихнути нове життя. Тому було знято кілька спіноффів і це один із них. Головними героями були обрані ті, хто в останніх сезонах набув найбільшої популярності. У цьому випадку це Рік Граймс (Ендрю Лінкольн) та Мішонн (Данай Гуріра).

Нагадаємо, що Рік, це колишній заступник шерифа з округу Кінг (штат Джорджія) та колишній лідер поселення "Олександрія", який зник безвісти у п’ятому епізоді дев’ятого сезону. А Мішон — жінка-воїн з катаною і романтичний партнер Ріка. У тринадцятому епізоді десятого сезону вона вирушила його шукати, і на цьому ці сюжетні лінії обірвалися.

Прем’єра на AMC та AMC+ 25 лютого