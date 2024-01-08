Лучшие сериалы зимы: на экраны возвращаются "Настоящий детектив", "Ходячие мертвецы", "Halo" и "Вражда"

Marvel пытается выйти из кризиса и выпускает самый жестокий сериал о супергероях

Этой зимой стриминговые платформы подготовили много интересных премьер и продолжений успешных сериалов. Пожалуй такая подборка новинок сможет переключить киноманов с нашумевшего "Слова пацана" на более качественные проекты. Некоторые из них поклонникам пришлось ждать около десяти лет. "Телеграф" подобрал для вас лучшие из тех, которые выйдут в январе и феврале.

"Эхо"

Новый сериал от Marvel, который является спинофом "Соколиного Глаза". После целого года неудач компания решила сделать ставку на героя с ограниченными возможностями. Эхо – глухая индейская супергероиня, чья сверхспособность заключается в том, что она может идеально копировать другого человека. Ее настоящее имя Майя Лопес, которая в Нью-Йорке была главой банды "Мафия в трениках". Теперь она решает вернуться в свой родной город Оклахома, чтобы больше не совершать преступлений. Но сменить место проживания не означает избавиться от проблем прошлого. Продюсеры сериала называют "Эхо" самым кровожадным фильмом из всего того, что выпускал Marvel. По словам исполнительного продюсера Сидни Фримена, герои здесь "истекают кровью, они умирают, их убивают".

Премьера на Disney+ и Hulu 10 января (все серии выйдут сразу)

"Криминальное прошлое"

После анонимного звонка пара детективов начинает расследование и возвращается к одному старому не раскрытому делу. Сериал интересен не только детективной линией, но историей взаимоотношений двух главных героев. Это не просто противостояние двух людей, это борьба взглядов на жизнь двух разных поколений и, в целом, противоположностей. Питер Капальди играет лондонского детектива Дэниела Гегарти, а Куш Джамбо – его идеалистическую коллегу Джун Ленкер. Она рьяно берется за дело в то время как Питер совсем этого не хочет, поскольку именно с этим преступлением связан его скелет в шкафу.

Премьера на AppleTV+ 10 января

"Настоящий детектив: Ночная страна"

Пять лет пришлось ждать поклонникам этого сериала выход нового сезона. На этот раз действие будет происходить на Аляске. Детективы Лиз Дэнверс в исполнении Джоди Фостер и Эванджелин Наварро, которую сыграла Кали Рейс будут расследовать дело об исчезновении восьми ученых с научно-исследовательской станции. Но проблема в том, что женщины когда-то сильно поссорились и теперь им сложно взаимодействовать. Ведь каждая осталась при своем мнении. Отдельно жуткости этому триллеру придает тот факт, что расследованием им приходится заниматься в месте, где никогда не восходит Солнце. Поэтому большая часть действия сериала будет происходить в потемках.

Премьера на HBO 14 января

"Месье Спейд"

На экраны возвращается популярный персонаж середины прошлого века — частный детектив Сэм Спейд, которого придумал журналист и писатель Дэшил Хэммет. Автор, так называемых "крутых детективов". Самый известный фильм о Спейде, это "Мальтийский сокол" (1941 года). Тогда его играл один из самых популярных актеров Голливуда Хамфри Богарт. На этот раз сыщика сыграет Клайв Оуэн. Его герой уходит на пенсию и поселяется во французской деревне. Однако покоя ему не видать. В городе жестоко убивают шестерых монахинь и старый детектив вновь берется за дело.

Шестисерийный телефильм создан обладателем премии "Эмми" – режиссером и продюсером Скоттом Фрэнком ("Ход королевы").

Премьера на AMC и AMC+ 14 января

"Экспаты"

В данном сериале Николь Кидман не только сыграла одну из главных ролей, но и выступила в качестве продюсера. Для экранизации она выбрала одноименный бестселлер писательницы Дженис Ли.

Действие происходит в Гонг-Конге, куда съехались главные героини в надежде решить разные свои проблемы. Однако и здесь от них просто так не избавиться. Что же касается героини Кидман, Маргарет, то она кажется вполне обеспеченной, а жизнь безоблачной. Но и у нее все переворачивается после того, как в торговом центре крадут ее ребенка.

Премьера на Amazon Prime Video 26 января

"Гризельда"

Новый сериал от создателей "Нарко" — продюсера Эрика Ньюмана и режиссера Андреса Баиза. На этот раз они взяли реальную историю известной торговщице кокаином Гризельды Бланко, которая возглавляла наркокортель в Майами. Ее сыграла популярная колумбийская актриса София Вергара. В криминальной драме расскажут о том, как создавалась и рушилась ее империя.

Премьера на Netflix 25 января.

"Властители воздуха"

Военная драма спролдюсированная Стивеном Спилбергом и Томом Хэнксом. Сериал основан на реальных событиях и рассказывает об американских летчиках воевавших на територии Европы во времена Второй Мировой войны. А точнее о том периоде, когда сотая бригада американских летчиков бомбила Германию. Кроме ярких боев мы увидим жесткую драму, поскольку здесь речь пойдет о так называемой "Кровавой сотне". Свое название эта группа получила из-за того, что именно в ней чаще, чем в других гибли пилоты. Главную роль здесь сыграл Остин Батлер — актер получивший "Золотой глобус" за роль Элвиса Пресли.

Премьера на Apple TV+ 26 января

"Вражда: Капоте против Лебедей"

Спустя семь лет выходит новый сезон "Вражды". На этот раз фильм посвящен противостоянию популярного писателя Трумэна Капоте ("Завтрак у Тиффани") и светских львиц, которых он называл своими лебедями. Однако после того, как эти женщины стали героинями его очередного романа между ними началась безумная война. Его играет Том Голландер, а светских львиц настоящее созвездие: Наоми Уоттс, Даян Лейн и Хлоя Севиньи.

Премьера – 31 января

"Мистер и миссис Смит"

Римейк популярного фильма 2005 года с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом в главных ролях. Напомним, что семейная пара сыграла здесь двух киллеров, которые являются мужем и женой, но при этом тщательно скрывают друг от друга свою деятельность. Однажды им поступают задания ликвидировать друг друга и тогда они объединяются, чтобы убрать своих заказчиков.

Авторы сериала взяли за основу эту интригу сделали нечто свое. Начнем с того, что главные роли здесь исполняют актриса корейского происхождения Майа Эрскин ("Голубоглазый самурай") и афроамериканец Дональд Гловер ("Хан Соло. Звездные войны: Истории"). Ну а каждая серия это будет отдельное задание.

Премьера на Amazon Prime Video 2 февраля

"Halo"

Второй сезон фантастического боевика о суперсолдате — человеке, которым управляет искусственный интеллект. Первый сезон оказался популярнее, чем ожидали создатели. Сериал оказался не односложным боевиком, где человек в железных доспехах крошит все на своем пути. Главный герой, Джон-117 оказался гораздо глубже. В начале он был командиром элитного подразделения "спартанцев" у которых атрофированны чувства. Но однажды он смог преодолеть этот бальер и мир оказался не таким однозначным, как ему казалось. Поэтому он перестал подчиняться командованию. Оказалось, что и в правительстве страны у него есть сторонники, которые считают, что искуственный интеллект не должен управлять людьми.

Премьера на Paramount+ 8 февраля

"Аватар: Последний маг воздуха"

Фантастический боевик основанный на популярном мультсериале Nickelodeon. Сразу нужно отметить, что он никак не связан с проектом "Аватар" Джеймса Камерона. Главный герой сериала – воздушный кочевник Аанг, который просыпается в истощенном войной мире. Вместе с новыми друзьями Соккой и Катарой он отправится в опасное путешествие, чтобы стать следующим Аватаром.

Оказывается, что его нация была цничтожена другой и юный маг последний. Но со временем в нем начинают пробуждаться сверхсилы.

В первом сезоне будет 8 серий. Шоуранером проекта является Альберт Ким, а режиссерами первого сезона стали Майкл Гой (Ривердейл), Джаббар Райсани (Затерянные в космосе) и Розанна Лян (Тень в облаках).

Премьера на Netflix 23 февраля.

"Ходячие мертвецы: Выжившие"

После того как сериал "Ходячие мертвецы" закрыли, продюсеры решили в этот проект вдохнуть новую жизнь. Поэтому было снято несколько спиноффов и это один из них. Главными героями были выбраны те, кто в последних сезонах получил наибольшую популярность. В данном случае это Рик Граймс (Эндрю Линкольн) и Мишонн (Данай Гурира).

Напомним, что Рик, это бывший заместитель шерифа из округа Кинг (штат Джорджия) и бывший лидер поселения "Александрия", пропавший без вести в пятом эпизоде девятого сезона. А Мишонн — женщина-воин с катаной и романтический партнер Рика. В тринадцатом эпизоде десятого сезона она отправилась его искать и на этом эти сюжетные линии оборвались.

Премьера на AMC и AMC+ 25 февраля