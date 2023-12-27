Сериал "Шпиталь" бьет топы просмотров в Украине: чем он хорош и стоит ли его смотреть

Зрители уже бурно обсуждают 2 сезон

С начала войны в Украине не только военные получили особый почет и уважение, но и медики, которые ежедневно прикладывают все силы для спасения жизней. На фоне этого весьма популярным стал новый украинский сериал "Шпиталь". "Телеграф" решил рассказать про него подробнее, что он из себя представляет и стоит ли его смотреть.

Что это за сериал?

"Шпиталь", — это новая украинская медицинская драма, которая начала выходить в конце 2023 года на канале "1+1". Она рассказывает про врачей без границ, которые объединяются для спасения жизней украинцев. Действия сюжета разворачиваются в городке на границе с Польшей, где вместе работают украинские врачи, добровольцы и иностранные квалифицированные специалисты, которые отказались от спокойной жизни, чтобы спасать пострадавших от военных действий.

"Каждый день в госпитале – это сложные кейсы и надежда на лучшее. Пациентами являются как воины, героически защищающие Украину, так и гражданские. Каждый из них имеет свою историю, нередко основанную на реальных событиях. Среди глухих звуков войны госпиталь становится местом, где рождаются новые жизни, где в болезненных обстоятельствах может зародиться даже любовь", — говорится в описании.

Всего вышло 16 серий. Главные роли сыграли такие актеры как Лилия Цвеликова, Александра Эпштейн, Илья Пономаренко, Константин Октябрьский, Сергей Кияшко, Игорь Рубашкин, Александр Попов.

Сериал можно посмотреть онлайн прямо на YouTube, при этом заметим, что только там первая серия собрала уже более миллиона просмотров:

Стоит ли смотреть сериал?

Тема сериала очень близка сейчас украинцам, на фоне чего он получил бурную популярность. Кроме того, многие порадовались и наличию нового качественного украинского продукта на ТВ. Ролики по "Шпиталю" собирают сотни тысяч просмотров и десятки тысяч "лайков" на просторах ТикТок:

Вместе с тем, "Шпиталь" также получил и порцию критики от настоящих врачей, которые заметили, что создатели сериала могли бы проконсультироваться со специалистами, чтобы избежать грубых ошибок.

Что известно про 2 сезон?

В соцсетях украинцы бурно обсуждают, будет ли продолжение сериала, стоит ли ждать 17 серию или же 2 сезон. Пока нет официального ответа, однако судя по просмотрам сериала, выход продолжения весьма вероятен.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про 7 украинских комедий, которые могут поднять вам настроение в преддверии праздников.