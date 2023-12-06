Авторы нашумевшего саундтрека к сериалу "Слово пацана" оказались проукраинскими. Что известно

Рассказываем все, что нужно знать про песню и ее исполнителей

В последние недели невероятно популярным стал российский сериал "Слово пацана", — при этом популярность его захлестнула и украинцев. А саундтрек к нему, песня "Пыяла" группы АИГЕЛ (AIGEL), возглавил украинские и мировые чарты. Однако есть ли в этом "зрада", — разобрался "Телеграф".

Что это за группа?

АИГЕЛ, — хип-хоп-дуэт, в который входят 37-летняя казахская авторка песен Айгель Гайсина и 50-летний электронный музыкант из Питера Илья Барамия. Они вместе работают с 2016 года и выпустили четыре студийных альбома и почти десяток клипов.

При этом интересно, что еще осенью 2022 года группа отменила концерты в России, заявив, что их внесли в "черный список" артистов. Ранее в тот же список попала группа Little Big, которая выступила против войны в Украине. При этом в Кремле официально заявляли, будто бы не знают ни про какие списки.

Группа АИГЕЛ в "черном списке" артистов России

24 февраля 2023 года, на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, на официальной странице группы публиковали фото с плакатом в поддержку Украины.

Группа АИГЕЛ поддерживает Украину

О чем песня?

В переводе с татарского слово "пыяла" переводится как "стекло", и почти всю песню повторяются фразы, которые переводятся как "глаза в глаза" и "рука в руке". Однако песня имеет очень навязчивый мотив, ввиду чего быстро нашла своих поклонников.

Вот автоматический перевод песни с казахского на русский и украинский языки для общего понимания:

Перевод песни "Пыяла" группы АИГЕЛ на русский и украинский

Почему песню именно этой группы выбрали саундтреком к наполненному мягкой пропагандой сериалу "Слово пацана", — не совсем понятно, однако в титрах названия песни и группы нет. Вероятно, именно из-за того, что группа в "черном списке".

На данный момент песня лидирует в чарте ‎Apple Music в Украине и в мировом чарте Shazam.

АИГЕЛ "Пыяла" в чарте ‎Apple Music Украина

АИГЕЛ "Пыяла" в мировом чарте Shazam

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему украинцам стоит посмотреть новый фильм "Наполеон", — среди прочего, там есть кадры горящей Москвы.