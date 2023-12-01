В Украине стал популярным скандальный российский сериал "Слово пацана": чем это опасно

Пропаганда ориентирована на юных россиян, но под нее попали и украинцы

В ноябре 2023 в сети стал невероятно популярен российский криминальный сериал про казанские банды 1980-ых годов "Слово пацана. Кровь на асфальте". Особенно он впечатлил подростков, — как российских, так и, к сожалению, украинских. И есть мнение, что этот сериал может работать на пропаганду рф. "Телеграф" собрал все, что нужно об этом знать.

Описание сериала

Действия 8-серийного фильма "Слово пацана" разворачиваются в Казани 1980-ых годов, где 14-летний Андрей присоединяется к уличной банде. Сериал очень качественно снят, берет на эмоции, а роли в нем играют популярные и любимые зрителями российские актеры, — Иван Янковский, Сергей Бурунов, Иван Макаревич и другие.

Атмосфера у многих вызывает и ностальгию

Вот трейлер к сериалу, чтобы кратко понять суть:

Что не так со "Словом пацана"?

Сериал выпущен с маркировкой "18+", но его смотрят много впечатлительных зрителей более юного возраста, и уже были прецеденты, когда подростки воспроизводили жестокие уличные драки как в кино, так называемые "забивы". А видео с ними под музыку из сериала "Слово пацана" публиковались в сети. В связи с этим в россии некоторые требуют запретить сериал.

"Слово пацана", - сериал про ультранасилие

А при чем тут Украина?

К сожалению, долгие десятилетия Украина находилась в одном информпространстве с россией. Только недавно украинцы перестали слушать российскую музыку (хотя еще и далеко не все), но многие продолжают потреблять российское кино и сериалы. В частности, много украинских подростков смотрят и сериал "Слово пацана".

Вот как объясняют свою позицию в соцсетях украинцы, которые выбрали смотреть "Слово пацана": "Что хочу, то и смотрю", "Сериал флагманский, большое количество актеров, интересный и динамичный сюжет", "Смотрю, что нравится", "Я считаю, что это история, которую должны знать все", "Так это практически про наших с Кривбасса, там было почти точно так же", "Сериал про жизнь", "Нужно смотреть, это шедевр этого года".

Многие известные украинские блогеры уже выступили с критикой сериала. Одни утверждают, что думали, будто хуже фанатов "Инстасамки" в Украине уже быть не может, пока не было пробито это новое дно.

Другие же выступают с теориями, зачем на самом деле этот сериал именно сейчас выпустили в россии: есть мнение, что это один из видов российской пропаганды в Интернете, направленной на то, чтобы подростки повторяли "забивы", попадали в исправительные учреждения, а оттуда прямиком на войну, — ведь в рф уже давно поняли, что "за три дня" Киев не возьмут, и надо воспитывать "мясо" на фронт. Кроме криминальных наклонностей сериал также может прививать подросткам желание стоять за свой район или город, идти на фронт из побуждений защитить свое.

"Это как памятка, куда нас откатят, если мы проиграем. Они свою молодежь готовят, а и наша зацепилась", "А зачем смотреть сериал про Казань?", "Там в 4 серии, когда завуч заходит в класс, на доске дата стоит 24 февраля. Вывод делайте сами", "Смотрите, набивайте их карманы деньгами, а они будут платить налоги и спонсировать войну против Украины", "Это зрада тотальная", — добавляют критики в комментариях.

Ранее "Телеграф" предлагал подборку новых фильмов с хорошими рейтингами, которые можно посмотреть вместо российской пропаганды.