Если не знаете, что посмотреть: 3 новых фильма с хорошим рейтингом

Эти фильмы уже доступны к просмотру

Что включить посмотреть, — этот вопрос в определенный момент может начать терзать каждого. Чтобы немного упростить эту задачу, мы подобрали три киноновинки 2023 года разных жанров и с хорошими рейтингами IMDb. Возможно, среди них вы найдете себе что-то по душе:

Прошлые жизни (Past Lives). 8,4/10

Это мелодрама, созданная при сотрудничестве США и Южной Кореи. Она рассказывает про девушку и юношу, которые были близки в детстве, но оказались в разных частях мира. Спустя много лет они снова сталкиваются.

Убийцы цветочной луны (Killers of the Flower Moon). 8/10

Об этом фильме многие знают уже заранее по афишам, ведь в главных ролях тут Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Это эпический криминальный драматический фильм про расследование ФБР в 1920-ых годах смерти индейцев, разбогатевших от открытия нефти в своих краях.

Мой Хатико (HACHIKO). 7,3/10

Это китайская семейная драма про собаку, которую подбирает в селе доцент и несмотря на возмущения жены делает полноценным членом их семьи.

Напомним, ранее "Телеграф" составлял список украинских комедий, которые достойны просмотра.