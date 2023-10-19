Затмила всех: 59-летняя Моника Беллуччи в черном наряде появилась на кинофестивале в Риме (фото)

Монохромный образ Моники Беллуччи сделал ее звездой вечера

Популярная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи, у которой роман с Тимом Бёртоном, посетила Римский кинофестиваль. Элегантный образ знаменитости в черных тонах подчеркнул ее роскошную внешность.

Как сообщает "Телеграф", 59-летняя Моника Беллуччи произвела фурор на Международном римском кинофестивале. Звезда "Малены" появилась на показе фильма Diabolik Chi Sei? в четверг, 19 октября 2023 года.

Так, для мероприятия гордость Италии выбрала образ в черном цвете. Монохромный наряд выгодно продемонстрировал формы актрисы. Моника надела черное платье обтягивающего кроя с плиссировкой внизу. Дополняют ансамбль черные солнцезащитные очки, лаковая сумка и сапоги на высоком каблуке. Также знаменитость добавила украшения, а именно перстень и серьги.

59-летняя Моника Беллуччи. Фото: Getty Images

Моника Беллуччи на Римском кинофествиале 2023. Фото: Getty Images

Стильный образ актрисы. Фото: Getty Images

Актриса "Дракулы" и "Необратимости" с удовольствием позировала перед камерами. В криминальном триллере Diabolik Chi Sei? ("Дьяволик") Моника Беллуччи исполняет одну из ролей. Премьера ожидается уже в этом месяце.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что редким выходом на публику порадовала поклонников звезда "Убить Билла" Ума Турман. Актриса, которой сегодня 53 года, появилась в популярном американском ток-шоу.