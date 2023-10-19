Затьмарила всіх: 59-річна Моніка Беллуччі в чорному вбранні з’явилася на кінофестивалі у Римі (фото)

Монохромний образ Моніки Беллуччі зробив її зіркою вечора

Популярна італійська актриса та модель Моніка Беллуччі, у якої роман із Тімом Бьортоном, відвідала Римський кінофестиваль. Елегантний образ знаменитості у чорних тонах підкреслив її розкішну зовнішність.

Як повідомляє "Телеграф", 59-річна Моніка Беллуччі викликала фурор на Міжнародному римському кінофестивалі. Зірка "Малени" з’явилася на показі фільму Diabolik Chi Sei? у четвер, 19 жовтня 2023 року.

Так, для події гордість Італії обрала образ у чорному кольорі. Монохромне вбрання вигідно продемонструвало форми актриси. Моніка одягла чорну сукню крою, що обтягує, з плісуванням внизу. Доповнюють ансамбль чорні сонцезахисні окуляри, лакова сумка та чоботи на високих підборах. Також знаменитість додала прикраси, а саме перстень та сережки.

59-річна Моніка Беллуччі. Фото: Getty Images

Моніка Беллуччі на Римському кінофествіалі 2023. Фото: Getty Images

Стильний образ актриси. Фото: Getty Images

Актриса "Дракули" та "Необоротності" з задоволенням позувала перед камерами. У кримінальному трилері Diabolik Chi Sei? ("Дияволік") Моніка Беллуччі виконує одну з ролей. Прем’єра очікується вже цього місяця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рідкісним виходом на публіку порадувала шанувальників зірка "Убити Білла" Ума Турман. Актриса, якій сьогодні 53 роки, з’явилася у популярному американському ток-шоу.