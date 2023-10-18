Майже як наречена: зірка серіалу "Дурнушка" Америка Феррера підкреслила фігуру білою сукнею (фото)

Актриса з’явилася на червоній доріжці премії Glamour Women of the Year Awards

Популярна американська акторка Америка Феррера, яка прославилася виконанням ролі Бетті Суарес у телевізійному серіалі "Дурнушка", викликала фурор на червоній доріжці в Лондоні.

Як виявилось, актриса стала гостею премії Glamour Women of the Year Awards, яка проходила 17 жовтня на Мерілебон-роуд у центрі Лондона.

Для виходу в люди Америка Феррера обрала довгу білу сукню цікавого крою, яка чудово підкреслила струнку фігуру і злегка оголила витончені плечі. Свій образ красуня доповнила високими чорними черевиками. Її волосся було зібрано в елегантну скромну зачіску, а на обличчі був лише легкий макіяж, який доповнює природну красу.

Треба сказати, що в цьому білому образі 39-річна Америка Феррера була схожа на скромну наречену.

Варто нагадати, що Америка Феррера стала однією з ключових героїнь гучного фільму "Барбі" з Марго Роббі в головній ролі. Актриса зіграла роль Петунії — сильної та незалежної жінки, яка працює в Меттелі та допомагає Барбі у підкоренні світу бізнесу та інновацій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірки "Барбі" викликали фурор на червоній доріжці в Мексиці. Виконавці головних ролей Марго Роббі, Райан Гослінг та Америка Феррера презентували романтичну комедію у стильних луках.