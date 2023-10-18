Темношкіра "Русалочка" Холлі Бейлі у "зефірній" сукні викликала фурор на червоній доріжці (фото)

Актриса справила справжній фурор на червоній доріжці премії

Популярна американська актриса та співачка з дуету ChloexHalle Холлі Бейлі, яка стала першою в історії темношкірою диснеївською принцесою у фільмі "Русалочка", чим викликала расистський скандал, зробила фурор на премії Glamour Women of The Year Awards 2023.

Красуня побачила вийшла в люди у незвичайному "ляльковому" образі і викликала захоплення у гостей і глядачів церемонії, 17 жовтня в Лондоні.

Як видно на фото, Холлі Бейлі обрала для премії спокусливу "зефірну" сукню з пишним білим низом та чорним корсетом без бретелей. Це вбрання підкреслило стрункі ноги та пружне декольте 23-річної актриси. Її волосся з кісками-дредами було зібрано у високий тугий хвіст, а на обличчі був яскравий макіяж з червоною помадою.

Завершували образ розкішні сережки та намисто на шиї. Дівчина із задоволенням позувала фотографам та виблискувала на червоній доріжці премії Women of The Year Awards 2023.

Раніше "Телеграф" розповідав, що трейлер чорношкірої "Русалочки" завалили дизлайками на Youtube. Відео з Холлі Бейлі набирає мільйони переглядів, та й дизлайків чимало.