Темнокожая "Русалочка" Холли Бэйли в "зефирном" платье произвела фурор на красной дорожке (фото)
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Актриса произвела настоящий фурор на красной дорожке премии
Популярная американская актриса и певица из дуэта ChloexHalle Холли Бэйли, которая стала первой в истории темнокожей диснеевской принцессой в фильме "Русалочка", чем вызвала расистский скандал, произвела фурор на премии Glamour Women of The Year Awards 2023.
Красотка вышла в свет в необычном "кукольном" образе и вызвала восторг у гостей и зрителей церемонии, 17 октября в Лондоне.
Как видно на фото, Холли Бэйли выбрала для премии соблазнительное "зефирное платье" с пышным белым низом и черным корсетом без бретелей. Этот наряд подчеркнул стройные ноги и упругое декольте 23-летней актрисы. Ее волосы с косичками-дредами были собраны в высокий тугой хвост, а на лице был яркий макияж с красной помадой.
Завершали образ роскошные серьги и ожерелье на шее. Девушка с удовольствием позировала фотографам и сверкала на красной дорожке премии Women of The Year Awards 2023.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что трейлер чернокожей "Русалочки" завалили дизлайками на Youtube. Видео с Холли Бэйли набирает миллионы просмотров, но и дизлайков немало.