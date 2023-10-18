Почти как невеста: звезда сериала "Дурнушка" Америка Феррера подчеркнула фигуру белоснежным платьем (фото)

Актриса появилась на красной дорожке премии Glamour Women of the Year Awards

Популярная американская актриса Америка Феррера, которая прославилась исполнением роли Бетти Суарес в телевизионном сериале "Дурнушка", произвела фурор на красной дорожке в Лондоне.

Как оказалось, актриса стала гостьей премии Glamour Women of the Year Awards, которая проходила 17 октября на Мэрилебон-роуд в центре Лондона.

Для выхода в свет Америка Феррера выбрала длинное белоснежное платье интересного кроя, которое отлично подчеркнуло стройную фигуру и слегка оголило изящные плечи. Свой образ красотка дополнила высокими черными ботинками. Ее волосы были собраны в элегантную скромную прическу, а на лице был лишь легкий макияж, который дополняет естественную красоту.

Надо сказать, что в этом белоснежном образе 39-летняя Америка Феррера была похожа на скромную невесту.

Стоит напомнить, что Америка Феррера стала одной из ключевый героинь нашумевшего фильма "Барби" с Марго Робби в главной роли. Актриса сыграла роль Петунии — сильной и независимой женщины, работающей в Мэттеле и помогающей Барби в покорении мира бизнеса и инноваций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезды "Барби" произвели фурор на красной дорожке в Мексике. Исполнители главных ролей Марго Робби, Райан Гослинг и Америка Феррера презентовали романтическую комедию в стильных луках.