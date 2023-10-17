Зірка "Вбити Білла" 20 років потому: 53-річна Ума Турман з’явилася в популярному шоу (фото)

Актриса вийшла в світ у яскравому образі

Зірка фільмів "Кримінальне чтиво", "Месники" та "Вбити Білла" Ума Турман з’явилася в ефірі вечірнього шоу Джиммі Феллона. 53-річна актриса продемонструвала стильний образ.

Як повідомляє "Телеграф", Ума Турман поспілкувалася з популярним ведучим у ток-шоу The Tonight Show Starring у понеділок, 16 жовтня. Знаменитість мала чудовий вигляд, посміхалася і жартувала.

Так, для появи акторка обрала вбрання в біло-синіх тонах. Зірка прийшла у футболці з написом Room to grow (однойменна ініціатива, яка підтримує малозабезпечені сім’ї з дітьми). Також Ума Турман одягла спідницю з такими ж кольорами, як принт на футболці, та туфлі-човники.

Ума Турман 30 років тому у фільмі "Скажений пес і Глорія". Фото: Getty Images

Американська актриса та модель Ума Турман може похвалитися багатою фільмографією. Однак світову славу та кілька престижних номінацій їй принесла роль Мії Уоллес у "Кримінальному чтиві" Квентіна Тарантіно. Цього року за участю зірки вийшов детектив "Мистецтво за поняттями".

Ума Турман зараз

Рідкісний вихід актриси у світ. Фото: Getty Images

Вбрання із сенсом. Фото: Getty Images

Ума Турман не старіє. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що 49-річна Пенелопа Круз з’явилася на публіці в елегантній сукні. Актриса багато років залишається у розкішній формі.