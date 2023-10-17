Звезда "Убить Билла" 20 лет спустя: 53-летняя Ума Турман появилась в популярном шоу (фото)

Актриса вышла в свет в ярком образе

Звезда фильмов "Криминальное чтиво", "Мстители" и "Убить Билла" Ума Турман появилась в эфире вечернего шоу Джимми Фэллона. 53-летняя актриса продемонстрировала стильный образ.

Как сообщает "Телеграф", Ума Турман пообщалась с популярным ведущим в ток-шоу The Tonight Show Starring в понедельник, 16 октября. Знаменитость отлично выглядела, улыбалась и шутила.

Так, для выхода в свет актриса выбрала наряд в бело-синих тонах. Звезда пришла в футболке с надписью Room to grow (одноименная инициатива, которая поддерживает малообеспеченные семьи с детьми). Также Ума Турман надела расклешенную юбку с такими же цветами, как принт на футболке, и туфли-лодочки.

Ума Турман 30 лет назад в фильме "Бешеный пёс и Глория". Фото: Getty Images

Американская актриса и модель Ума Турман может похвастаться богатой фильмографией. Однако мировую славу и несколько престижных номинаций ей принесла роль Мии Уоллес в "Криминальном чтиве" Квентина Тарантино. В этом году с участием звезды вышел детектив "Искусство по понятиям".

Ума Турман сейчас

Редкий выход актрисы в свет. Фото: Getty Images

Наряд со смыслом. Фото: Getty Images

Ума Турман не стареет. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 49-летняя Пенелопа Круз появилась на публике в элегантном платье. Актриса много лет остается в роскошной форме.