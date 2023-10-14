В эффектном платье в цветах: 49-летняя Пенелопа Крус блистала на показе фильма "Феррари" (фото)

Звезда произвела фурор, появившись в ярком платье с цветочным принтом

Испанская актриса Пенелопа Крус, звезда "Вики Кристина Барселона" и "Бандитки" с Сальмой Хайек, посетила 61-й Нью-Йоркский кинофестиваль. Актриса появилась на красной дорожке в эффектном наряде.

Как сообщает "Телеграф", 49-летняя Пенелопа Крус присутствовала на показе фильма "Феррари", который состоялся 13 октября. Мировая премьера картины произошла ранее, на Венецианском кинофестивале 2023.

Так, для мероприятия актриса выбрала яркое платье с цветочным принтом. Пикантности добавляют белые рюши на плечах и небольшой разрез на подоле. Дополняют наряд знаменитости черные босоножки на каблуке и клатч такого же цвета.

Роскошный наряд актрисы. Фото: Getty Images

Крус сыграла в фильме "Феррари" жену главного героя. Фото: Getty Images

Экранная пара - супруги Феррари. Фото: Getty Images

"Феррари" — художественный фильм Майкла Манна с Адамом Драйвером в главной роли, повествующий о жизни основателя одноименной компании. Прокат картины ожидается в декабре этого года. Пенелопе Крус досталась роль Лауры Феррари, жены главного героя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на вечеринке в Лос-Анджелесе заметили Деми Мур. 60-летняя актриса вышла в свет вместе с дочерью от Брюса Уиллиса.