Нестареющая красотка: 60-летняя Деми Мур затмила всех на вечеринке в Лос-Анджелесе (фото)

Звезда фильма "Солдат Джейн" произвела фурор в наряде известного бренда

Знаменитая американская актриса Деми Мур может похвастаться не только украинской вышиванкой в своем гардеробе. Звезда фильмов "Призрак" и "Солдат Джейн" является поклонницей брендов и частой гостьей модных показов.

На днях знаменитость, которой в ноябре исполниться 61 год, появилась на коктейльной вечеринке, устроенной в честь модного бренда Schiaparelli в Лос-Анджелесе. Она была в компании своей дочери Скаут Уиллис, которая появилась в браке Мур с актером Брюсом Уиллисом.

Нестареющая Деми была на звездном мероприятии в черно-белом ансамбле от того же Schiaparelli, который состоял из шерстяного свитера и юбки с принтом кожаной отделки в виде буквы S, дополняющим манжеты и подол. Она сочетала наряд с высокими сапогами на шпильке до колена и парой черных колготок.

Деми Мур была с головы до ног в наряде бренда Schiaparelli. Фото: Getty Images

Актриса с дочерью Скаут Уиллис. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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