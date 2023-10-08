Самые известные песни Нины Матвиенко: в списке не только "Сіла птаха" и "Колискова" (видео)

Самые известные песни в исполнении заслуженной артистки

Во вторник, 10 октября, известной украинской исполнительнице и актрисе Нине Матвиенко должно было исполниться 76 лет, но звезда не дожила до своего дня рождения несколько дней. Сегодня стало известно о смерти артистки.

Нина Митрофановна выступала в Мексике, Канаде, Соединенных Штатах, Чехии, Польше, Финляндии, Корее, Франции и странах Латинской Америки. В репертуаре звезды — народные песни, включая обрядовые, лирические, юмористические, песни-баллады и также украинские песни XVII—XVIII веков.

Она имела возможность сотрудничать с известными украинскими композиторами современности, такими как Евгений Станкович, Олег Кива, Мирослав Скорик, Ирина Кирилина, Анна Гаврилец и многими другими, которые создавали музыку специально для нее.

Самые известные композиции Нины Матвиенко

"Чарівна скрипка"

"Пісня про матір"

"Сміються, плачуть солов'ї"

"Колискова"

"Сіла птаха"

"Квітка душа"

"Що то за предиво"

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