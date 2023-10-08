Не стало Нины Матвиенко: что известно о творческой и личной жизни легендарной певицы (фото)

Украинская певица умерла на 76 году жизни

В воскресенье, 8 октября, стало известно о смерти Нины Матвиенко. Легендарной певице было 75 лет, она не дожила два дня до своего дня рождения.

О смерти сообщила в Инстаграме ее дочь, украинская исполнительница Тоня Матвиенко. "Мама умерла", — кратко написала 42-летняя певица.

Эта трагедия опечалила всех поклонников известной артистки. В комментариях к посту о смерти Нины Матвиенко ее коллеги по сцене пишут слова соболезнования известной семье.

Биография Нины Матвиенко

Нина Митрофановна Матвиенко родилась 10 октября 1947 года в селе Неделище Житомирской области. Она была пятым из одиннадцати детей, родившихся в семье Митрофана Устиновича и Антонины Ильковны Матвиенко. Образование будущая звезда получила в школе-интернате для детей, растущих в многодетных семьях, в селе Потиевка Радомышльского района Житомирской области.

С 1968 года, после окончания вокальной студии при Украинском народном хоре имени Г. Г. Верёвки, она стала солисткой этого хора. Одержала победу на Всеукраинском конкурсе "Молодые голоса" (1978), Всесоюзном телевизионном конкурсе "С песней по жизни" (1979), Всемирном конкурсе фольклорных песен в Братиславе (1979) и XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в москве (1985). В 1979 году ей было присвоено звание заслуженной артистки, а в 1985 году — народной артистки УССР. С 1991 года она являлась солисткой Национального ансамбля солистов "Киевская Камерата".

Певица активно выступала в различных концертных программах. Нина Матвиенко успешно проводила гастроли в разных уголках мира, включая Польшу, Финляндию, Францию, Чехию, Канаду, Мексику и США. Ее творчество широко распространялось на различных носителях, начиная от виниловых пластинок и заканчивая компакт-дисками.

В 1975 году она успешно завершила обучение на факультете филологии Киевского университета на дистанционной форме и активно проявляла свой талант в литературной сфере. Была профессором на кафедре музыкального искусства Киевского национального университета культуры и искусств.

Личная жизнь Нины Матвиенко

В 1971 году Нина Матвиенко вышла замуж за художника Петра Гончара, который был сыном известного украинского фольклориста и этнографа Ивана Гончара. В 2021 году стало известно о разводе супругов, которые прожили в браке более 50 лет.

Нина Матвиенко в молодости с мужем и детьми

Пара воспитала троих детей: сыновей Ивана (1973) и Андрея (1974), а также дочь Антонину (1981). Оба сына, Иван и Андрей, унаследовали художественные таланты от своего отца и стали художниками. В 2005 году Иван Матвиенко решил постричься в монахи. А дочь Антонина Матвиенко следует стопами своей матери и активно развивает свою музыкальную карьеру, участвуя в ансамбле и в различных конкурсах.

Нина Матвиенко с дочерью Тоней и внучкой Ульяной

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