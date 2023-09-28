Умер Дамблдор из фильмов о "Гарри Поттере"

Звезде поттерианы было 82 года

Умер актер Майкл Гэмбон, который прославился ролью Дамблдора в фильмах о "Гарри Поттере". Знаменитости было 82 года.

Как сообщает Sky News, Майкл Гэмбон мирно скончался в больнице в окружении близких. Мужчина перенес пневмонию.

Так, 19 октября 2023 года британскому и ирландскому актеру Майклу Гэмбону должно было исполниться 83 года, но в четверг 28 сентября стало известно о его смерти. Эту новость сообщили близкие знаменитости. Недавно у мужчины произошел приступ пневмонии, впоследствии Гэмбон скончался. У постели актера в больнице находились его супруга и сын.

В фильмографии Майкла Гэмбона десятки работ, включая "Повар, вор, его жена и её любовник" (1989), "Свой человек" (1999), "Госфорд-парк" (2001), "Удивительная лёгкость" (2006), "Бесподобный мистер Фокс" (2009), "Король говорит!" (2010), "Квартет" (2012) и "Виктория и Абдул" (2017). Однако знаменитым на весь мир он стал благодаря роли директора школы "Хогвартс" в фильмах о Гарри Поттере, где снимался в период с 2004 по 2011 год. До Гэмбона Альбуса Дамблдора играл ныне покойный Ричард Харрис.

Майкл Гэмбон в культовой роли Альбуса Дамблдора. Фото: imdb.com

Ранее "Телеграф" сообщал, что в редкий кадр папарацци попала 88-летняя звезда "Гарри Поттера" Мэгги Смит. Актриса известна фанатам кинофраншизы в роли профессора Макгонагалл.