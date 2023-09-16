В рф скончался актер сериала "Каменская" и "Маргоша"

Гришечкин умер в 61 год

Стало известно, что в россии в одной из московских больниц на 62-м году жизни скончался актер Вячеслав Гришечкин.

Об смерти мужчины сообщается на его странице в соцсети Инстаграм. Говорится, что Гришечкин умер в отделении больницы от сердечного приступа. За неделю до этого россиянин попал в больницу из-за проблем с сердцем и провел в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Российский актер пережил свою супругу Анну всего лишь на пять лет. Они провели в браке 25 лет, но в 2017 году женщина ушла из жизни из-за онкологического заболевания.

В течение своей жизни Гришечкин снялся в 167 кинолентах. Особенно популярными стали такие сериалы, как "Солдаты", "Каменская", "Маргоша" и "Бригада".

Что говорил о войне в Украине

В публичном пространстве нет высказываний Гришечкина о том, поддерживает он или осуждает войну россии против Украины, однако известно, что мужчина руководил студией при Московском университете мвд. Также напомним еще о сериале "Солдаты", в котором не раз высказывали антиукраинские шутки.

Ранее сообщалось о смерти российского актера Алексея Янина. Позже его супруга опровергла кончину артиста, который 8 лет борется с последствиями перенесенного инсульта.