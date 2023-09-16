У рф помер актор серіалу "Каменська" і "Маргоша"

Гришечкін помер у 61 рік

Стало відомо, що у росії в одній із московських лікарень на 62-му році життя помер актор В’ячеслав Гришечкін.

Про смерть чоловіка повідомляється на його сторінці в соцмережі Інстаграм. Говориться, що Гришечкін помер у відділенні лікарні від серцевого нападу. За тиждень до цього росіянин потрапив до лікарні через проблеми із серцем і провів у реанімації у вкрай тяжкому стані.

Російський актор пережив свою дружину Анну лише на п’ять років. Вони провели у шлюбі 25 років, але у 2017 році жінка пішла з життя через онкологічне захворювання.

Протягом свого життя Гришечкін знявся у 167 кінострічках. Особливо популярними стали такі серіали, як "Солдати", "Каменська", "Маргоша" та "Бригада".

Що говорив про війну в Україні

У публічному просторі немає висловлювань Гришечкіна про те, чи підтримує він чи засуджує війну росії проти України, проте відомо, що чоловік керував студією при Московському університеті мвс. Також нагадаємо ще про серіал "Солдати", в якому неодноразово висловлювали антиукраїнські жарти.

Раніше повідомлялося про смерть російського актора Олексія Яніна. Пізніше його дружина спростувала смерть артиста, який 8 років бореться з наслідками перенесеного інсульту.