Помер Дамблдор із фільмів про "Гаррі Поттера"

Зірці поттеріани було 82 роки

Помер актор Майкл Гембон, який прославився роллю Дамблдора у фільмах про "Гаррі Поттера". Знаменитості було 82 роки.

Як повідомляє Sky News, Майкл Гембон мирно помер у лікарні в оточенні близьких. Чоловік переніс пневмонію.

Так, 19 жовтня 2023 року британському та ірландському актору Майклу Гембону мало виповнитися 83 роки, але в четвер 28 вересня стало відомо про його смерть. Цю новину повідомили близькі знаменитості. Нещодавно у чоловіка стався напад пневмонії, згодом Гембон помер. Біля ліжка актора у лікарні знаходилися його дружина та син.

У фільмографії Майкла Гембона десятки робіт, включаючи "Кухар, злодій, його дружина та її коханець" (1989), "Своя людина" (1999), "Госфорд-парк" (2001), "Дивовижна легкість" (2006), "Незрівнянний" містер Фокс" (2009), "Король говорить!" (2010), "Квартет" (2012) та "Вікторія і Абдул" (2017). Однак знаменитим на весь світ він став завдяки ролі директора школи "Гоґвортс" у фільмах про Гаррі Поттера, де знімався в період з 2004 до 2011 року. До Гембона Альбуса Дамблдора грав нині покійний Річард Харріс.

Майкл Гембон у культовій ролі Альбуса Дамблдора. Фото: imdb.com

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до рідкісного кадру папараці потрапила 88-річна зірка "Гаррі Поттера" Меггі Сміт. Акторка відома фанатам кінофраншизи в ролі професорки МакГонагалл.