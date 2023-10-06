От рака умер герой фильмов Квентина Тарантино

Джефферсон появлялся во многих проектах со своим давним другом Джейми Фоксом

В США на 54 году жизни скончался американский актер Кит Джефферсон. Мужчина известен своей постоянной работой с голливудским режиссером и сценаристом Квентином Тарантино, которого однажды обвинили в сексуальных домогательствах.

О смерти Джефферсона сообщает издание hollywoodreporter, ссылаясь на заявление представителя звезды Николь Сент-Джон. Мужчина умер от рака. Про диагноз герой фильмов Тарантино сообщил своим поклонникам в августе этого года.

"Время от времени Бог бросает вам вызов и оставляет вам возможность его преодолеть. Когда мне впервые поставили диагноз "рак", мне пришлось остановиться, сделать паузу и не хотелось ни с кем делиться. Сегодня я наконец-то могу поделиться, потому что моя вера становится сильнее. У меня любящая семья и лучшие друзья по всему миру", — написал 9 августа Кит Джефферсон. В своем обращении актер отметил голливудского актера Джейми Фокса, с которым его связывала долгая и крепкая дружба.

На странице в Инстаграме знаменитости много фотографий со звездой "Джанго освобожденный". К слову, в этом фильме также сыграл Кит, а еще в "Омерзительной восьмерке" и "Однажды в Голливуде".

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