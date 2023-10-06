Від раку помер герой фільмів Квентіна Тарантіно

Джефферсон з’являвся у багатьох проєктах зі своїм давнім другом Джеймі Фоксом

У США на 54 році життя помер американський актор Кіт Джефферсон. Чоловік відомий своєю постійною роботою з голлівудським режисером та сценаристом Квентіном Тарантіно, якого одного разу звинуватили у сексуальних домаганнях

Про смерть Джефферсона повідомляє видання hollywoodreporter, посилаючись на заяву представника зірки Ніколь Сент-Джон. Чоловік помер від раку. Про діагноз герой фільмів Тарантіно повідомив своїх шанувальників у серпні цього року.

"Час від часу Бог кидає вам виклик і залишає вам можливість його подолати. Коли мені вперше поставили діагноз "рак", мені довелося зупинитися, зробити паузу і не хотілося ні з ким ділитися. Сьогодні я нарешті можу поділитися, тому що моя віра стає сильнішою. У мене любляча сім’я та найкращі друзі по всьому світу", — написав 9 серпня Кіт Джефферсон. У своєму зверненні актор відзначив голлівудського актора Джеймі Фокса, з яким його пов’язувала довга та міцна дружба.

На сторінці в Інстаграмі знаменитості багато фотографій із зіркою "Джанго вільний". До речі, у цьому фільмі також зіграв Кіт, а ще в "Мерзенній вісімці" та "Одного разу в Голлівуді".

Квентін Тарантіно з Кітом Джефферсоном працював багато

Джеймі Фокс з хворим на рак і схудлим Кітом Джефферсоном

Раніше ми повідомляли про смерть британського актора Майкла Гембона. Він прославився роллю Дамблдора у фільмах про "Гаррі Поттера".