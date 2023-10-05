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Померла мати скандального дуету ANNA MARIA, яка працювала на окупаційну владу у Криму (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Співачки оскандалилися своїми висловлюваннями про Крим, а їхня мама працювала в окупаційному уряді. Новина оновлена 05 жовтня 2023, 17:54
Співачки оскандалилися своїми висловлюваннями про Крим, а їхня мама працювала в окупаційному уряді.. Фото instagram.com/annamariaduet

Жінці було 60 років, колись вона працювала на окупаційну владу, була "омбудсменом" у Криму.

Пішла з життя відома колаборантка у Криму та мама співачок-двійнят Анни та Марії Опанасюк Лариса Опанасюк. Співачки, які виступають під сценічним ім’ям ANNA MARIA свого часу уславилися скандальними заявами про те, чий Крим.

Лариса Опанасюк тривалий час працювала на окупаційну російську владу у Криму. А у травні цього року її зняли з посади омбудсмена, пише телеграм-канал "Кримський вітер".

дует ANNA MARIA

У 2019 році уродженки Криму Анна та Марія Опанасюк відмовлялися прямо визнавати Крим російськими чи українськими, вони говорили, що "Крим наш". На прохання російських ЗМІ їхня мати Лариса Опанасюк відмовилася коментувати заяви доньок.

Варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну кримчанки ANNA MARIA заявили, що "все змінилося", визнали українським Крим, почали виступати на підтримку України і збирати гроші для ЗСУ.

Лариса Опанасюк

Щодо матері співачок Лариси Опанасюк, то вона, починаючи з 2000-х років, працювала в Раді міністрів Криму, змінюючи посади. Після окупації півострова жінка приєдналася до росіян і була у проросійському уряді Криму, а також крутилася у вузьких колах з Аксьоновим.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українська режисерка Оксана Байрак з’явилася в Росії в обіймах з актором-путіністом. Зрадниця та колаборантка переїхала до Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

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#Колаборанти #Анна і Марія Опанасюк