Нові скандальні заяви Угорщини: у Кулеби різко відреагували

Сійярто звинуватив Європу у навмисному розпалюванні конфлікту в Україні

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко різко прокоментував чергову скандальну заяву Угорщини про війну в Україні.

Глава угорського МЗС Петер Сійярто в Гонконгу заявив, що весь світ страждає від наслідків війни Росії проти України не через агресію москви. Винна ніби у вьому Європа, яка глобалізує конфлікт. Реакцію української сторони на слова політика опублікував на своїй сторінці у Фейсбук Олег Ніколенко.

"У Брюсселі мають запитати пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу на користь росії. Адже тут уже йдеться не лише про Україну, а й про спроби Угорщини похитнути європейські позиції в Азії", — зазначив речник МЗС.

Це вже не перша скандальна заява влади Угорщини про війну в Україні. На початку червня угорський прем'єр Орбан назвав український контрнаступ "кривавою бійнею". Він заявив, що Угорщина хоче домогтися припинення вогню та початку мирних переговорів. Ніби його країна не допустить наступу ВСУ. Тоді Радник голови АП Михайло Подоляк у відповідь на слова угорського політика заявив, що така позиція – це свідоме приниження Європи та "потурання тероризму росії". У свою чергу глава МЗС Дмитро Кулеба заявив: "Хочете допомогти – використовуйте свої зв'язки, контакти та переконайте путина вийти з України".

Раніше "Телеграф" писав, що мер українського міста Дніпро Борис Філатов жорстко відповів на чергові заяви Віктора Орбана на адресу країни, назвавши угорського політика "су*ю пикою".