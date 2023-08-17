"У Європі страшно!": син одного з головних путинців живе в Угорщині, є і слід Орбана

Дочка наришкіна також полюбляє бувати закордоном

Голова Служби зовнішньої розвідки росії сергій наришкін днями обрушився з критикою на Європу, заявивши, що "здоровій у духовному і фізичному плані" людині "неприємно, а часом навіть страшно приїжджати до Європи" через велику кількість "збочень", яка там нібито розплодилася. Однак його син, мабуть, вважає інакше, бо мешкає в Угорщині.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Сергій Єжов у своєму Telegram-каналі.

Андрію Наришкіну 44 роки. Кілька років тому він звертався за видом на проживання в Угорщині та отримав не лише його, а й громадянство.

"Ну а зареєструвався син голови СЗР у Будапешті у двокімнатній квартирі за адресою: вул. Бечі, буд. 5. Будинок, в якому прописаний Андрій Наришкін, належить компанії, власники якої мають політичні зв’язки з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Одним із найбільш пропутінських лідерів європейської держави", — пише Єжов.

Зазначимо, сам наришкін не лише вважає, що в Європі нібито "розплодилися збочення", а й звинувачує євроатлантичні еліти в "глибокому вкоріненості расистських і неоколоніальних" підходів. Проте діти явно не поділяють його поглядів.

Як розповідав "Телеграф", дочка наришкіна любить відпочивати теж не в росії. Наприклад, літо 2022 року вона разом зі своєю подругою провела у Туреччині, яка є країною НАТО. Раніше вони також подорожували світом і бували в Італії, Греції та інших країнах.