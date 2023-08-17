Дочь нарышкина также любит бывать за границей

Глава Службы внешней разведки рф сергей нарышкин на днях обрушился с критикой на Европу, заявив, что "здоровому в духовном и физическом отношениях" человеку "неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу" из-за большого количества "извращений", которое там якобы расплодилось. Однако его сын, вероятно, считает иначе, так как живет в Венгрии.

Об этом сообщил журналист-расследователь Сергей Ежов в своем Telegram-канале.

Андрею Нарышкину 44 года. Несколько лет назад он обращался за видом на жительство в Венгрии и получил не только его, но и гражданство.

"Ну а зарегистрировался сын главы СВР в Будапеште в двухкомнатной квартире по адресу: ул. Бечи, д. 5. Дом, в котором прописан Андрей Нарышкин, принадлежит компании, владельцы которой имеют политические связи с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Одним из самых пропутински настроенным лидером европейского государства", — пишет Ежов.

Отметим, его отец не только считает, что в Европе якобы" расплодились извращения", но также обвиняет евроатлантические элиты в "глубокой укорененности расистских и неоколониальных" подходов. Однако дети явно не разделяют его взглядов.

Как рассказывал "Телеграф", дочь нарышкина любит отдыхать тоже не в россии. Например, лето 2022 года она вместе со своей подругой провела в Турции, которая является страной НАТО. Ранее они также путешествовали по миру и бывали в Италии, Греции и других странах.