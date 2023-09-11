путіну "прилетіло" звідки не чекали: Орбан проміняв росію на Францію

Угорський прем’єр вже навіть запропонував альтернативу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який постійно потрапляє у скандали через свою проросійську риторику, заявив, що угорські АЗС відмовляться від палива з росії. Він каже, що його країні потрібна "енергетична самодостатність".

Про це він оголосив на закритій зустрічі у рамках нового "великого" плану розвитку Угорщини, повідомляє Telex. Наголошується, що йдеться про паливо на АЗС "Пакш". За словами Орбана, зараз Угорщина розглядає як альтернативу закупівлю сировини із Франції.

"Потрібна енергетична самодостатність, складова якої є те, що "Пакш" використовуватиме французьке паливо замість російського", — заявив він при цьому не називаючи конкретного постачальника.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Орбан зробив нову скандальну заяву з приводу суверенітету України. За його словами, існування нашої держави та дієздатність української армії тримаються лише на грошах Заходу, і Україна нібито не має сил захищатися від росії.

Також ми повідомляли про те, для чого путін втягує Угорщину у війну проти України.