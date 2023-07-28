Суверенітет України не дає йому спокою? Орбан зробив нову скандальну заяву

Політик повторив марення про війну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив зі скандальною заявою на адресу України, запевняючи, що існування країни та дієздатність української армії тримаються лише на грошах Заходу, і країна не має сил захищатися від росії. Раніше він запевняв, що Україна не має грошей, військової промисловості і зараз країна отримує всіляку допомогу від США, включаючи зброю.

Орбан знову повторив наративи російської пропаганди про те, що це "не українська війна", його коментарі пролунали в ефірі Kossuth Radio, передає Magyar Hirlap.

"Якщо голос світу недостатньо сильний, у суспільній свідомості залишиться думка про те, що рішенням є війна. Ця ситуація може бути вирішена лише шляхом дипломатії та переговорів, і ми продовжуватимемо це робити. Це вже не українська війна, суверенітет України давно практично втрачений. Війна — дуже дорога річ, дуже важкий економічний тягар. Україна вичерпала для цього сили", — заявив Орбан.

За його словами, коли росія вторглася в Україну, Захід мав два варіанти відповіді, один з яких – "локалізувати конфлікт, як це зробила Ангела Меркель". Він також вважає, що Захід підняв цей конфлікт на світовий рівень і "буде боротися до останнього українського солдата".

Нагадаємо, Угорщина виступила проти виділення Києву великої фінансової допомоги від Європейського Союзу, про яку стало відомо на конференції з відновлення України у Лондоні.