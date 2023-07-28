Суверенитет Украины не дает ему покоя? Орбан сделал новое скандальное заявление

Политик повторил бред о войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил со скандальным заявлением в адрес Украины, уверяя, что существование страны и дееспособность украинской армии держатся только на деньгах Запада, и у страны нет сил защищаться от россии. Ранее он уверял, что у Украины нет денег, военной промышленности и сейчас страна получает всевозможную помощь от США, включая оружие.

Орбан снова повторил нарративы российской пропаганды о том, что это "не украинская война", его комментарии прозвучали в эфире Kossuth Radio, передает Magyar Hirlap.

"Если голос мира недостаточно силен, в общественном сознании останется мысль о том, что решением является война. Эта ситуация может быть разрешена только путем дипломатии и переговоров, и мы будем продолжать это делать. Это уже не украинская война, суверенитет Украины давно практически потерян. Война — очень дорогая вещь, очень тяжелое экономическое бремя. Украина исчерпала для этого силы", – заявил Орбан.

По его словам, когда россия вторглась в Украину, у Запада было два варианта ответа, один из которых – "локализовать конфликт, как это сделала Ангела Меркель". Он также считает, что Запад поднял этот конфликт на мировой уровень и "будет сражаться до последнего украинского солдата".

Напомним, Венгрия выступила против выделения Киеву большой финансовой помощи от Европейского Союза, о которой стало известно на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.