Наступления мира в Украине якобы не хотят Штаты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, неоднократно делавший скандальные заявления о войне, считает, что Украина потеряла свой суверенитет, у нее нет денег, военной промышленности и сейчас страна получает всевозможную помощь от Запада и США, включая оружие.

Об этом он заявил в пятницу, 14 июля, во время интервью в программе Kossuth Radio "Доброе утро, Венгрия".

"Мы ни на метр не приблизились к миру, потому что украинцы получают все больше и больше оружия", — сказал венгерский политик.

По его словам, наступления мира в Украине тем временем якобы не желают американцы, но почему — он и сам не может дать ответ. Орбан считает, что если Штаты захотят мира, то переговоры якобы начнутся уже на следующий день.

"Украина в действительности потеряла суверенитет: у нее нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства. Деньги получает в основном от США, военные средства — тоже от американцев и Запада", — сказал он.

Стоит добавить, что такое же мнение Орбан высказывал ранее в интервью немецкому Bild. Тогда он сказал журналистам, что Украина уже не является суверенным государством из-за зависимости Киева от поддержки стран Запада. Тогда он заявил, что хоть Украина и уверена в своей победе, но получить ее она якобы не сможет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мэр украинского города Днепр Борис Филатов жестко ответил на очередные заявление Виктора Орбана об Украине, назвав венгерского политика су**ей рожей.