"Для бедных украинцев нет победы": Орбан снова делает абсурдные заявления, ему уже ответил МИД

Орбан снова взялся высказывать мнение насчет войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, неоднократно делавший острые высказывания насчет нашей страны, теперь заявляет, что Украина якобы не сможет выиграть войну с россией.

Об этом Орбан сказал в интервью Bloomberg. По его мнению, войну можно будет закончить, когда россия заключит соглашение с США.

"Глядя на цифры, глядя на окружающих, глядя на тот факт, что НАТО не готово отправить войска, очевидно, что для бедных украинцев нет победы на поле боя", — сказал он.

Премьер надеется, что следующим президентом станет Дональд Трамп, который говорил о том, что может "завершить войну за 24 часа" и заявлял, что позволил бы россии забрать часть территорий Украины, чтобы избежать войны.

Также Виктор Обран считает, что сейчас не имеет значения, кто к кому вторгся, а вопрос состоит в том, сколько еще людей погибнет к следующему утру.

"На следующее утро, и это факт, умрет еще больше и больше людей. Нет шансов для победы ни для одной из сторон. Это война, которая лишает многих людей жизни, не давая результата", — сказал он.

Прекращение огня, по мнение венгерского премьера, это единственное возможное решение, а уже после этого нужно начинать мирные переговоры.

Как отреагировали в МИД Украины

Спикер МИД Олег Николенко высказал свое мнение насчет громких высказываний Орбана.

"В кремле должны радоваться: глава венгерского правительства снял ответственность россии за ее агрессию против Украины. Те же европейские политики утверждали в прошлом году, что у Украины нет шансов продержаться более 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас", — сказал он.

Николенко подчеркнул, что в отличие от сторонников капитуляции перед противником, украинцы продолжают бороться и будут делать это до полного освобождения своих территорий от оккупантов.

"Это единственный путь не только для восстановления мира в Украине, но и обеспечения безопасности всей Европы. Поэтому сейчас критически важно объединить усилия для того, чтобы у Украины было все необходимое для ускорения поражения россии", — подытожил спикер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на высказывания Виктор Орбана относительного того, что якобы территорию нашего государства он назвал — это "ничейная земля", а "путин не проиграет войну", жестко отреагировал мэр одного из украинских городов.