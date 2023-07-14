"Втратила суверенітет": Орбан зробив чергову абсурдну заяву про Україну

Настання миру в Україні нібито не хочуть Штати

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який неодноразово робив скандальні заяви про війну, вважає, що Україна втратила свій суверенітет, у неї немає грошей, військової промисловості й зараз країна отримує усіляку допомогу від Заходу та США, включаючи зброю.

Про це він заявив у п’ятницю, 14 липня, під час інтерв’ю у програмі Kossuth Radio "Доброго ранку, Угорщина".

"Ми ні на метр не наблизилися до миру, тому що українці отримують все більше і більше зброї", - сказав угорський політик.

За його словами, настання миру в Україні тим часом нібито не бажають американці, але чому він і сам не може дати відповіді. Орбан вважає, що якщо Штати захочуть миру, то переговори нібито розпочнуться вже наступного дня.

"Україна насправді втратила суверенітет: вона не має грошей, військової промисловості, не має своїх потужностей для військового виробництва. Гроші отримує в основному від США, військові кошти — теж від американців і Заходу", — сказав він.

Варто додати, що таку ж думку Орбан висловлював раніше в інтерв’ю німецькому Bild. Тоді він сказав журналістам, що Україна вже не є суверенною державою через залежність Києва від підтримки країн Заходу. Тоді він заявив, що хоч Україна і впевнена у своїй перемозі, але здобути її вона нібито не зможе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мер українського міста Дніпро Борис Філатов жорстко відповів на чергові заяви Віктора Орбана про Україну, назвавши угорського політика су**ю пикою.