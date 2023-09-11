путину "прилетело" откуда не ждали: Орбан променял россию на Францию

Венгерский премьер уже даже предложил альтернативу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который постоянно попадает в скандалы из-за своей пророссийской риторики, заявил, что венгерские АЗС откажутся от топлива из рф. Он говорит, что его стране необходима "энергетическая самодостаточность".

Об этом он объявил на закрытой встрече в рамках нового "большого" плана развития Венгрии, сообщает Telex. Отмечается, что речь идет о топливе на АЗС "Пакш". По словам Орбана, сейчас Венгрия рассматривает как альтернативу закупку сырья из Франции.

"Нужна энергетическая самодостаточность, составляющая которой является то, что "Пакш" будет использовать французское топливо вместо российского", — заявил он при этом не называя конкретного поставщика.

Напомним, ранее мы писали о том, что Орбан сделал новое скандальное заявление по поводу суверенитета Украины. По его словам, существование нашего государства и дееспособность украинской армии держатся только на деньгах Запада, и у Украины якобы нет сил защищаться от россии.

Также мы сообщали о том, для чего путин втягивает Венгрию в войну против Украины.