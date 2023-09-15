Новые скандальные заявления Венгрии: у Кулебы резко отреагировали

Сийярто обвинил Европу в умышленном разжигании конфликта в Украине

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко резко прокомментировал очередное скандальное заявление Венгрии о войне в Украине.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в Гонконге заявил, что весь мир страдает от последствий войны россии против Украины не из-за агрессии москвы. Виной всему Европа, которая глобализирует конфликт. Реакцию украинской стороны на слова политика опубликовал на своей странице в Фейсбук Олег Николенко.

"В Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах россии. Ведь речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытках Венгрии поколебать европейские позиции в Азии", — отметил спикер МИД.

Это уже не первое скандальное заявление властей Венгрии о войне в Украине. В начале июня венгерский премьер Орбан назвал украинское контрнаступление "кровавой бойней". Он заявил, что Венгрия хочет добиться прекращения огня и начала мирных переговоров. Страна не допустит наступления. Тогда Советник председателя ОП Михаил Подоляк в ответ на слова венгерского политика заявил, что такая позиция – это сознательное унижение Европы и "попустительство терроризму рф". В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил: "Хотите помочь – используйте свои связи, контакты и убедите путина выйти из Украины".

Ранее "Телеграф" писал, что мэр украинского города Днепр Борис Филатов жестко ответил на очередные заявление Виктора Орбана в адрес страны, назвав венгерского политика су**ей рожей.