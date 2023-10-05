Умерла мать скандального дуэта ANNA MARIA, работавшая на оккупационную власть в Крыму (фото)

Женщине было 60 лет, когда-то она работала на оккупационную власть, была "омбудсменом" в Крыму.

Ушла из жизни известная коллаборантка в Крыму и мама певиц-двойняшек Анны и Марии Опанасюк Лариса Опанасюк. Певицы, которые выступают под сценическим именем ANNA MARIA в свое время прославились скандальными заявлениями о том, чей Крым.

Лариса Опанасюк долгое время работала на оккупационную российскую власть в Крыму. А в мае этого года ее сняли с должности омбудсмена, пишет телеграмм-канал "Крымский ветер".

В 2019 году уроженки Крыма Анна и Мария Опанасюк отказывались прямо признавать Крым российскими или украинским, они говорили, что "Крым наш". В то время на просьбу российских СМИ их мать Лариса Опанасюк отказалась комментировать заявления дочерей.

Стоит отметить, что после полномасштабного вторжения россии в Украину крымчанки ANNA MARIA заявили, что "все изменилось", признали Крым украинским, начали выступать в поддержку Украины и собирать деньги для ВСУ.

Что касается матери певиц Ларисы Опанасюк, то она, начиная с 2000-х годов работала в Совете министров Крыма, меняя должности. После оккупации полуострова женщина примкнула к россиянам и была в пророссийском правительстве Крыма, а также была в узких кругах с Аксеновым.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинская режиссер Оксана Байрак объявилась в рф в обнимку с актером-путинистом. Предательница и коллаборантка переехала в рф после полномасштабного вторжения в Украину.