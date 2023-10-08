Не стало Ніни Матвієнко: що відомо про творче та особисте життя легендарної співачки (фото)

Українська співачка померла на 76 році життя

У неділю, 8 жовтня, стало відомо про смерть Ніни Матвієнко. Легендарній співачці було 75 років, вона не дожила два дні до свого дня народження.

Про смерть повідомила в Інстаграмі її дочка, українська виконавиця Тоня Матвієнко. "Мама померла", — коротко написала 42-річна співачка.

Ця трагедія засмутила всіх шанувальників відомої артистки. У коментарях до посту про смерть Ніни Матвієнко її колеги по сцені пишуть слова співчуття відомій родині.

Біографія Ніни Матвієнко

Ніна Митрофанівна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року у селі Неділище Житомирської області. Вона була п’ятою з одинадцяти дітей, які народилися в сім’ї Митрофана Устиновича та Антоніни Ільківни Матвієнко. Освіта майбутня зірка здобула у школі-інтернаті для дітей, які ростуть у багатодітних сім’ях, у селі Потіївка Радомишльського району Житомирської області.

З 1968 року, після закінчення вокальної студії при Українському народному хорі імені Г. Г. Верьовки, вона стала солісткою цього хору. Здобула перемогу на Всеукраїнському конкурсі "Молоді голоси" (1978), Всесоюзному телевізійному конкурсі "З піснею по життю" (1979), Всесвітньому конкурсі фольклорних пісень у Братиславі (1979) та XII Всесвітньому фестивалі молоді та студентів у москві (1985). 1979 року їй було надано звання заслуженої артистки, а 1985 року — народної артистки УРСР. З 1991 року вона була солісткою Національного ансамблю солістів "Київська Камерата".

Співачка активно виступала у різних концертних програмах. Ніна Матвієнко успішно проводила гастролі у різних куточках світу, включаючи Польщу, Фінляндію, Францію, Чехію, Канаду, Мексику та США. Її творчість широко розповсюджувалася на різних носіях, починаючи від вінілових платівок і закінчуючи компакт-дисками.

У 1975 році вона успішно завершила навчання на факультеті філології Київського університету на дистанційній формі та активно проявляла свій талант у літературній сфері. Була професором на кафедрі музичного мистецтва Київського національного університету культури та мистецтв.

Особисте життя Ніни Матвієнко

1971 року Ніна Матвієнко вийшла заміж за художника Петра Гончара, який був сином відомого українського фольклориста та етнографа Івана Гончара. У 2021 році стало відомо про розлучення подружжя, яке прожило у шлюбі понад 50 років.

Ніна Матвієнко в молодості з чоловіком та дітьми

Пара виховала трьох дітей: синів Івана (1973) та Андрія (1974), а також дочку Антоніну (1981). Обидва сини, Іван та Андрій, успадкували художні таланти від свого батька та стали художниками. 2005 року Іван Матвієнко вирішив постригтися у ченці. А донька Антоніна Матвієнко слідує стопами своєї матері та активно розвиває свою музичну кар’єру, беручи участь в ансамблі та в різних конкурсах.

Ніна Матвієнко з дочкою Тонею та онукою Уляною

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