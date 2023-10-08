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Померла Ніна Матвієнко

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Померла Ніна Матвієнко Новина оновлена 08 жовтня 2023, 10:59

Жінка мала безліч нагород

Вранці 8 жовтня стало відомо, що з життя пішла герой України, знаменита співачка та актриса Ніна Матвієнко. Їй було 75 років.

Про це повідомила її дочка Тоня Матвієнко. Причина смерті поки невідома

"Мама померла...", — написала вона

Ніна Матвієнко

  • народна артистка України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка, Герой України;
  • Народилася 10 жовтня 1947 року у селі Неділище Ємільчинського району Житомирської області;
  • Після закінчення музичного училища Ніна Матвієнко працювала у Житомирському обласному народному хорі ім. Григорія Верьовки;
  • 1968 року вона стала солісткою хору;
  • Співачка гастролювала по всьому світу, виступаючи у США, Канаді, Європі, Азії.

Має різні нагороди:

  • Заслужена артистка України (1978);
  • Народна артистка України (1985);
  • Державна премія України імені Тараса Шевченка (1988);
  • Герой України (2007);
  • Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (2013);
  • Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня (2017);
  • Орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня (2022).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 25 вересня помер Андрій Іванчук. Він був народним депутатом 7-го, 8-го та 9-го скликань.