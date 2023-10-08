Померла Ніна Матвієнко

Жінка мала безліч нагород

Вранці 8 жовтня стало відомо, що з життя пішла герой України, знаменита співачка та актриса Ніна Матвієнко. Їй було 75 років.

Про це повідомила її дочка Тоня Матвієнко. Причина смерті поки невідома

"Мама померла...", — написала вона

Ніна Матвієнко

народна артистка України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка, Герой України;

Народилася 10 жовтня 1947 року у селі Неділище Ємільчинського району Житомирської області;

Після закінчення музичного училища Ніна Матвієнко працювала у Житомирському обласному народному хорі ім. Григорія Верьовки;

1968 року вона стала солісткою хору;

Співачка гастролювала по всьому світу, виступаючи у США, Канаді, Європі, Азії.

Має різні нагороди:

Заслужена артистка України (1978);

Народна артистка України (1985);

Державна премія України імені Тараса Шевченка (1988);

Герой України (2007);

Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (2013);

Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня (2017);

Орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня (2022).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 25 вересня помер Андрій Іванчук. Він був народним депутатом 7-го, 8-го та 9-го скликань.