Померла Ніна Матвієнко
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Жінка мала безліч нагород
Вранці 8 жовтня стало відомо, що з життя пішла герой України, знаменита співачка та актриса Ніна Матвієнко. Їй було 75 років.
Про це повідомила її дочка Тоня Матвієнко. Причина смерті поки невідома
"Мама померла...", — написала вона
Ніна Матвієнко
- народна артистка України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка, Герой України;
- Народилася 10 жовтня 1947 року у селі Неділище Ємільчинського району Житомирської області;
- Після закінчення музичного училища Ніна Матвієнко працювала у Житомирському обласному народному хорі ім. Григорія Верьовки;
- 1968 року вона стала солісткою хору;
- Співачка гастролювала по всьому світу, виступаючи у США, Канаді, Європі, Азії.
Має різні нагороди:
- Заслужена артистка України (1978);
- Народна артистка України (1985);
- Державна премія України імені Тараса Шевченка (1988);
- Герой України (2007);
- Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (2013);
- Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня (2017);
- Орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня (2022).
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 25 вересня помер Андрій Іванчук. Він був народним депутатом 7-го, 8-го та 9-го скликань.