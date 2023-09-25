Помер народний депутат Андрій Іванчук: "Телеграф" дізнався подробиці

Йому було 50 років

У ніч на 25 вересня помер Андрій Іванчук. Він був народним депутатом 7-го, 8-го та 9-го скликань.

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України. За даними джерел "Телеграфа", попередня причина смерті – відрив тромбу.

Іванчук помер приблизно о першій ночі в місті Іванковичі (Київська область). Відповідне повідомлення одержав перший відділ поліції міста Васильків. Наразі тіло нардепа було направлено до місцевого бюро судово-медичної експертизи. Його експерти мають встановити вже точну причину смерті.

Андрій Іванчук

Народився 16 червня 1973 року (50 років) у місті Івано-Франківськ. Народний депутат України Верховної ради VII, VIII та IX скликань.

2008 — обіймав посаду директора ДПЗД "Укрінтеренерго". У 2006 році був керівником НАК "Енергетична компанія України". До того обіймав різні керівні посади у комерційних підприємствах та банках, був віце-президентом юридичної фірми, викладачем у ЧНУ ім.Ю.Федьковича.

У 2012 році був обраний народним депутатом 7 скликання від ВО "Батьківщина" (№ 41 в списку). У 2009-2010 роках був в.о. голови партії "Фронт змін", входив до керівних органів партії, а у 2013 році після об’єднання "Фронту змін" і ВО "Батьківщина", був обраний одним із заступників голови "Батьківщини". Також обіймав керівні посади в ГО "Фронт змін".

У 2014 році — народний депутат 8-го скликання. Обраний від партії Народний Фронт (№16 у списку) є заступником голови її фракції. Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.

У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець у 88 окрузі (Івано-Франківська область). З 6 грудня 2019 року — член депутатської групи "Довіра", до того — позафракційний. Не входить до складу жодного комітету.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у суботу, 23 вересня, перестало битися серце української письменниці та матері Андрія Кузьменка (Кузьма Скрябін) Ольги Кузьменко.